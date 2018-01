Aangifte tegen 'eerste Nederlandse' bitcoinfabrikant wegens oplichting

Er zijn cliënten die betwijfelen of de computers überhaupt wel bestaan en denken aan oplichting Marco Kalmijn, advocaat

De groep boze klanten wordt door Van Mourik een 'hoofdpijndossier' genoemd. Inderdaad zijn er 'achterstanden' met de uitkering van bitcoins, maar inmiddels zouden de betalingen weer op gang zijn gekomen. De ontevreden klanten spelen volgens hem 'een smerig spelletje'. 'Als de koers van de bitcoin niet zo hoog was gestegen, dan was betalen niet zo moeilijk geweest. Als ik te snel uitbetaal, kan ik mijn rekeningen niet meer voldoen.'



Advocaat Kalmijn heeft inmiddels een deurwaarder op de zaak gezet, die beslag moet leggen op de computers. 'Maar niemand weet waar ze staan. Er zijn cliënten die betwijfelen of ze überhaupt wel bestaan en denken aan oplichting.'



Dat sommige Koinz-klanten de zaak niet meer vertrouwen kan gewezen Koinz-adviseur Douglas Brouwers wel begrijpen. De oud-directeur van Rabobank Lelystad was aanwezig bij een voorlichtingsavond van Koinz voor ontevreden klanten. Hij zegt dat zijn betrokkenheid niet verder ging dan het zoeken van een accountant voor Koinz. 'Ik kan ook niet zeggen of iets wel of niet waar is. Oplichting? Ik weet het niet.'