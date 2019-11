Aandeelhouders Ajax fronsen om ‘aanblijfbonus’ directeur Overmars

Marc Overmars en Edwin van der Sar op de tribune bij Ajax in 2017. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De directeur voetbalzaken krijgt een extraatje van 1,25 miljoen euro (250 duizend euro per seizoen), alleen omdat hij in maart tot 2024 heeft bijgetekend bij de landskampioen, bekerwinnaar en halve finalist van de Champions League.

Beleggers houden niet van dit soort bonussen waarvoor directeuren niks extra’s hoeven te doen, anders dan te blijven zitten waar ze zitten. De VEB wil daarom komende vrijdag, bij de aandeelhoudersvergadering in de Arena, van de raad van commissarissen van Ajax weten waarom Overmars het extraatje krijgt. ‘Het kan zijn dat er in het voorjaar al signalen waren dat Overmars dreigde te worden weggekocht, maar dat horen we dan graag’, zegt David Tomic van de VEB, de belangenbehartiger van de particuliere beleggers.

De beloning voor algemeen directeur Edwin van der Sar roept bij de VEB nog meer vragen op. De commissarissen schrijven dat ‘de belangrijkste elementen na het sluiten van het managementcontract’ naar buiten worden gebracht. ‘Zeer ongewoon, dat onduidelijk blijft wat de beloning is’, zegt Tomic. ‘Is het contract nog niet rond? Zo ja, waarom dan niet?’ Van der Sar verdiende het afgelopen seizoen 1,17 miljoen euro, Overmars (inclusief de bonus) 2,37 miljoen.

Hoewel het geld met een recordwinst van 52 miljoen euro tegen de plinten klotst, keert Ajax slechts een kwartje per aandeel dividend uit. Tomic: ‘Van der Sar zegt niet waar al die miljoenen dan wel voor gebruikt gaan worden. Ajax is een notoir slechte dividendbetaler.’