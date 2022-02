Aandeel Amazon blijft veel te duur voor gewone belegger. Waarom wordt het niet gesplitst?

Een bezorgstation van techbedrijf Amazon in Rozenburg-Schiphol. Beeld ANP

Internetgigant Amazon maakte donderdag nabeurs een indrukwekkende omzetgroei (137,4 miljard dollar in het afgelopen kwartaal) en winstgroei (14,3 miljard dollar) bekend, met bovendien mooie winstverwachtingen. Beleggers stuwden het aandeel vrijdag bij de opening van Wall Street ruim 10 procent omhoog; tot boven de 3.000 dollar. Dit tot het chagrijn van veel kleine beursfans die het bedrijf maar wat graag in portefeuille hadden willen nemen, maar daarvoor niet genoeg konden ophoesten.

Goedkope stukjes

Het ziet er ook niet naar uit dat daar snel verandering in komt, want Amazon maakte geen plannen bekend om zijn aandeel op te knippen in goedkopere stukjes. Teleurstellend voor wie had gehoopt dat Amazon zich zou laten inspireren door het voorbeeld van Alphabet afgelopen week.

Het moederbedrijf van Google en YouTube zag zijn koers in de afgelopen twee jaar verdubbelen tot ruim 2.800 dollar. Alphabet maakte woensdag het voornemen bekend om zijn aandeelhouders op 15 juli per aandeel 19 extra aandelen toe te stoppen. In de praktijk betekent dit dat de koers door twintig wordt gedeeld. Op basis van de huidige waardering zou het aandeel dan rond de 145 dollar gaan kosten.

Deze aandelensplitsing is zeker geen primeur. Alleen al in 2020 werd het aantal aandelen van de elektrische autobouwer Tesla door splitsingen vijf keer zo groot en dat van technologiereus Apple vier keer. Omgekeerd viel hun koers daardoor dus terug tot respectievelijk een vijfde en een kwart. Alphabet haalde het trucje zelf ook eerder al eens uit. In 2014 kregen beleggers één extra aandeel voor elk aandeel in hun bezit.

Pizza

Op het eerste gezicht zou het niet mogen uitmaken voor de beurswaarde van een bedrijf of die is uitgesmeerd over meer of minder aandelen. Alphabet is de pizza in een legendarische uitspraak van de Amerikaanse honkbalspeler Yogi Berra. Op de vraag of hij zijn pizza liefst in zes of acht stukken gesneden wou, antwoordde hij: ‘Doe maar in acht, ik heb veel honger.’

Toch blijken aandelensplitsingen in de praktijk vaak een positief effect te hebben op de aandelenkoers. Het signaleert dat het bedrijf verwacht dat de beurswaarde flink zal blijven stijgen. En kleine beleggers die tuk zijn op een bedrijf, maar voordien afknapten op de hoge prijs, kunnen nu plots wel instappen.



Die animo is ook terug te zien in de cijfers. Vóór de stock split van Apple kochten particuliere beleggers wekelijks voor minder dan 150 miljoen dollar aandelen, rekende onderzoeksbedrijf Vanda Research uit. Daarna was dat meer dan 1 miljard. Bij Tesla ging het van 35 miljoen dollar per week naar ruim 700 miljoen.

Dow Jones

Het plezieren van beleggers is een belangrijke reden voor het besluit van Alphabet, maar niet de enige. Door zijn aandelenkoers te trimmen, hoopt het bedrijf zich in de gratie te spelen bij de samenstellers van de Dow Jones Industrial Average. Dat is de bekendste, en een van de oudste beursgraadmeters ter wereld. Het is heel prestigieus voor bedrijven om daar deel van uit te maken.

Dat Alphabet nu niet in aanmerking komt voor een van de dertig plaatsjes komt door zijn hoge beurskoers. De index is namelijk gewogen naar prijs. Dat betekent dat een aandeel met een hoge koers een groter gewicht heeft dan een met een lage koers. Alphabet zou daardoor met de huidige, zeer hoge koers de hele index scheef trekken. Op dit ogenblik is het duurste aandeel uit de Dow Jones dat van zorgverzekeraar UnitedHealth Group (ongeveer 488 dollar). Of Alphabet na de splitsing in de Dow wordt opgenomen, moet worden afgewacht. Wanneer en hoe de beroemdste index opnieuw wordt samengesteld, is onduidelijk.

Blijft de vraag waarom Amazon deze keer niet tegemoet komt aan de verzuchting van de particuliere beleggers om zijn aandeel op te knippen. Het bedrijf van Jeff Bezos weet wel degelijk hoe dat moet, want het deed het al driemaal eerder. De laatste keer dateert wel al van 1999. In 2017 zei Bezos nog dat hij geen herhaling wilde uitsluiten, maar dat het in elk geval niet dringend was. Misschien dat jaloezie over lidmaatschap van Alphabet in de Dow straks de doorslag geeft.