Aan wie gaan ouders nu hun tonnen verjubelen?

Op 1 januari komt er een einde aan de jubelton – het douceurtje dat ma en pa hun kinderen belastingvrij kunnen meegeven voor de aankoop van een huis of het aflossen van een hypotheek. ‘Laatste kans’, roept de Consumentenbond. En ook banken en financiële bemiddelaars laten ouderen met een dikke bankrekening weten er nog snel gebruik van te maken voordat het te laat is, hoewel er als overgangsregeling nog wel één jaar lang 27 duizend euro voor dit doel mag worden geschonken.

De jubelton werd in 2013 ingevoerd door het tweede kabinet Rutte om de woningmarkt een zetje in de rug te geven. Op dat moment daalden de huizenprijzen als gevolg van de kredietcrisis. Toen werd gedacht dat er hoogstens twintigduizend mensen gebruik van zouden maken. Maar dat waren er binnen vijf jaar al bijna 200 duizend. In totaal maakten ouders 12 miljard euro over naar hun kroost. De gemiddelde schenking was geen ton, maar ruim 60 duizend euro.

Al gauw bleken de nadelen groter dan de voordelen. Onderzoeksbureau SEO (Stichting Economisch Onderzoek) concludeerde vorig jaar dat de jubelton een van de oorzaken was voor de oververhitte huizenmarkt. De kinderen gebruiken de jubelton niet om hun hypotheekschuld te verlagen, maar om een duurder huis te kopen. En zo worden de prijzen opgedreven.

Maar het grootste bezwaar is dat het de vermogensongelijkheid tussen rijkeluiskinderen en kinderen met minder bemiddelde ouders enorm vergroot. De gift van hun ouders stelt hen in staat andere starters met minder rijke ouders te overbieden. Het leidt tot een klassensamenleving zoals die bestond in vroegere eeuwen. Op dit moment wordt bijna eenderde van de kinderen tot 35 jaar door de ouders op de een of andere manier financieel gesteund, zo rekende het Nibud een keer uit. En die zijn geprivilegieerd.

De vermogens van veel van de schenkende ouders zijn vaak niet het gevolg van hard werken of bijzondere talenten, zoals vaak wordt gedacht. Het is ze deels in de schoot geworpen als gevolg van de stijging van de huizenprijzen.

Nu de ouders geen jubeltonnen meer kunnen weggeven, zouden ze het geld over de balk kunnen gooien met dure cruises, boten en tweede huizen. Maar dat zit niet zozeer in de Nederlandse volksaard. Het zou goed zijn als dit geld wordt teruggeploegd naar de jonge generatie. Niet langer door de eigen kinderen exclusief hoger op de ladder te zetten, maar de jonge generatie in zijn geheel een broodnodige steun in de rug te geven.

In 2017 pleitte de publicist Herman Vuijsje in een artikel in De Groene Amsterdammer voor een generatierendementsheffing. Via box 3 zou een forfaitaire heffing moeten worden ingevoerd, op grond van individueel vermogen en het lidmaatschap van een bepaalde generatie. Dit zou een soort van intergenerationele nivellering zijn – een woord dat veel babyboomers in hun jonge jaren nog als muziek in de oren klonk.

Dat zou écht reden zijn om eens te jubelen.