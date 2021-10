Aan de kust, in het kanaal en bij de dijk: elke dag in gevecht met het water

Baggerbuizen worden verplaatst op het terrein van Van de Herik in Sliedrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Vanuit het kantoor van waterbouwbedrijf Van den Herik zie je eerst hun eigen haven, en daarachter de rivier, en daarachter de restanten van de ramp waarmee het baggeren hier is begonnen: de Biesbosch, het natte gebied vol kreken en riet dat ontstond door de St. Elizabethsvloed van 1421, op de plek waar het oude dorp Slydrecht door het water werd verzwolgen. Om de rivieren weer in goede banen te leiden en het nieuwe Sliedrecht te beschermen begonnen ze hier met de waterwerken die zouden uitgroeien tot een van de economische pijlers van Nederland: oeverversterking en baggeren.

Het 17de-eeuwse bedrijf Prins, het alleroudste in deze branche, was hier in Sliedrecht gevestigd, in dit bakstenen kantoor zelfs – en leeft nu voort in Van den Herik, dat het in 1987 overnam. ‘Een van de redenen dat we Prins kochten was omdat dat hier aan het water zat, met een eigen haven’, zegt directeur Isolde Struijk. ‘Daar zijn we nu zo blij mee. Je loopt hier vanuit het kantoor zo naar de schepen en het materieel. Daarmee blijft er een directe band tussen wat we bedenken en wat we doen.’

Wat ze doen: zorgen dat Nederland de strijd met het water blijft winnen. Zeker in tijden van klimaatverandering – zie de internationale top in Glasgow – is er werk genoeg: het baggeren van geulen, het versterken van dijken en oevers, het opspuiten van zand aan de kust. Tussendoor verzinnen ze oplossingen voor de problemen die ze tegenkomen: van een detectiesysteem voor niet-ontplofte bommen tot een bubbelscherm om plastic uit het water te halen.

Struijk (51) zit met haar man en mededirecteur Jan Huijbers (59) in de klassieke directiekamer, met een parketvloer en schilderijen van zeilschepen en een glas-in-lood-raam met een oude baggermolen. Ze is de kleindochter van Jan Hendrik van den Herik, de oprichter van het huidige bedrijf. Ook dat oprichtingsverhaal wortelt in een historische ramp. Na de oorlog lag de Rotterdamse haven volledig in puin. Van den Herik was een steenzetter die de kades hielp verstevigen, en begon in 1946 met wat collega’s voor zichzelf. Op de dag dat hij het bedrijf inschreef werd ook zijn dochter geboren. Het was het begin van een familiebedrijf – deze dochter zou later de moeder worden van Struijk.

Directeuren Isolde Struijk en Jan Huijbers van Van den Herik. Beeld ©raymond rutting photography

‘Deze kamer is eigenlijk van mijn vader, die komt hier nog een aantal dagen in de week werken’, zegt ze. ‘Hij zit niet meer in de directie van de werkmaatschappij maar nog wel in de stichting die de aandelen van het bedrijf beheert. Zo blijft de continuïteit bewaakt.’

De continuïteit is zichtbaar in de haven, waar bijna geen schip ligt: kraanschepen, hopperzuigers, de cutterzuiger en de andere vaartuigen zijn aan het werk, of onderweg van de ene klus naar de andere. Er ligt een enkele beunbak in het water en een snijkop op de kade, en er wordt een ponton in de verf gezet met daarop een keet om een projectteam te huisvesten, maar dat is het wel zo’n beetje. De rest is bezig. Met het verruimen van het Julianakanaal, met het heropenen van de Roode Vaart in Zevenbergen, met de vervanging van de oevers van het Kanaal door Voorne, met een bubbelbarrière in het Westerdok in Amsterdam, maar ook internationaal, met het verruimen van het Kielerkanaal van de Noordzee naar de Oostzee.

‘We doen het grote werk op zee, maar ook allerlei kleine en grote klussen in het binnenland’, zegt Struijk. Zout en zoet werk. De klimaatverandering heeft op beide takken effect: niet alleen moet er zand worden opgespoten aan de kust, maar ook binnenlands zijn er effecten, door verzilting, verdroging en de grotere piekafvoer van regenwater. Zo moet de verzilting worden tegengegaan met een soort glijbaan voor zout water in het Noordzeekanaal, en heeft het bedrijf een oplossing bedacht tegen ‘piping’, het onder dijken doorsijpelen van water dat eerder deze eeuw de oorzaak was van het bezwijken van een veendijk bij Wilnis. In plaats van dijkverzwaring stoppen ze een soort scherm in de dijk, waardoor het landschap er hetzelfde uit blijft zien. ‘We zoeken naar creatieve oplossingen’, zegt Huijbers. Er zijn proefstukken geplaatst die het goed doen; nu hopen ze een paar kilometer aan te brengen. ‘Iedereen is enthousiast, de belangstelling is groot, maar het duurt soms even voordat een opdrachtgever zoiets aandurft.’

Daar komt bij dat nieuwe duurzaamheidseisen ook grote investeringen in de eigen vloot vergen. ‘De uitstoot moet met 50 procent omlaag. Dat is een enorme omwenteling.’

Huijbers denkt dat het om slim ondernemerschap draait, in een markt waar de concurrentie groot is. ‘We willen dat zelfs onze specialisten breed denken. Kun je je verplaatsen is de klant, en wat die nodig heeft? En vervolgens zijn we heel oplossingsgericht. Daar zijn we ingenieurs voor.’

Zo heeft het bedrijf een hele aparte tak ontwikkeld om explosieven op te sporen. Tijdens werkzaamheden aan de Waalbrug bij Nijmegen, in de jaren tachtig, stuitten de baggeraars op niet-ontplofte Engelse bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Van dat probleem werd een kracht gemaakt: nu heeft Van den Herik een afdeling met meer dan veertig mensen en een archief van ruim tweehonderdduizend historische luchtfoto’s en logboeken aan de hand waarvan ze het risico op bommen en mijnen in kaart brengen voor allerhande graaf-, bagger- en bouwwerkzaamheden. ‘Dat is onze CIA’, zegt Huijbers. Die kennis wordt aangevuld met een hulp van een eigen ‘spion’ in het veld: de uxoscope, een metaaldetector die in een boorkop kan worden gestopt en zo onder de grond tijdens bijvoorbeeld een horizontale boring live de explosieven kan zien, aan de hand van verstoringen van het aardmagnetisch veld. ‘We doen dat werk ook in Frankrijk en België’, zegt Huijbers. ‘Daar zit een eeuw na de Eerste Wereldoorlog ook nog verschrikkelijk veel in de grond.’

Of ook de volgende generatie in het familiebedrijf een rol gaat spelen? Dat valt nog te bezien, zegt Struijk. ‘Ze moeten het zelf willen en dan moeten ze in een functie passen. Het is niet zo dat je hier zomaar in de directie komt omdat je het zoontje of dochtertje van de baas bent.