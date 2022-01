700 meldingen van discriminerend of intimiderend gedrag bij Activision Blizzard, topman in het nauw

Werknemers van het videogamebedrijf Activision Blizzard houden een staking, ze willen een veiligere bedrijfscultuur. Beeld AFP

Uit die cijfers zou blijken dat de omvang van de problemen op de werkvloer groter is dan eerder werd gerapporteerd. De zaak kwam afgelopen zomer aan het rollen toen het California Department of Fair Employment and Housing een aanklacht indiende tegen het bedrijf, dat games uitbrengt als Call of Duty en World of Warcraft.

The Wall Street Journal bericht over tientallen ontslagen en 700 meldingen van discriminerend en intimiderend gedrag tegenover vrouwen en minderheden. Een woordvoerder van Activision Blizzard bevestigt dat 37 werknemers de onderneming hebben verlaten, zonder te preciseren of ze zijn ontslagen of zijn opgestapt. Tegen nog eens 44 medewerkers zijn disciplinaire maatregelen genomen. Bij het concern werken tegen de 10 duizend mensen.

Over de lijst met 700 meldingen zegt de woordvoerder dat die groen en rijp bevat. Er staan doublures op en bevat ook verklaringen die op sociale media zijn gedaan. Ook zouden er meldingen van onschuldige voorvallen op staan, naast ‘een klein aantal’ mogelijk serieuze incidenten die het bedrijf heeft onderzocht.

De beschuldiging dat topman Kotick deze informatie voor de buitenwereld verborgen heeft willen houden, spreekt Activision Blizzard tegen. ‘We willen er zeker van zijn dat we de juiste data en analyse hebben om te delen.’

Dreigement

Kotick zelf is ook niet brandschoon. The Wall Street Journal meldde in november dat meerdere medewerkers over hem hebben geklaagd. Zo zou de topman in 2006 een voicemail bij een assistent hebben ingesproken met de opmerking dat hij haar wel kon vermoorden. Kotick heeft zijn spijt betuigd over dat incident. De raad van bestuur heeft zich achter zijn topman opgesteld.

De 58-jarige Kotick staat sinds 1991 aan het roer van Activision en leidt sinds 2008 het bedrijf dat ontstond na een fusie met Blizzard. In 2019 was hij de best beloonde topman van de VS. Hij nam 30 miljoen dollar (ruim 26 miljoen euro) mee naar huis in salaris, bonussen, aandelen en opties daarop. Onder Koticks leiding werd Activision Blizzard een van de grootste gamesuitgevers ter wereld, met een omzet van 8,09 miljard dollar.

De berichten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer hebben geleid tot protesten en werkonderbrekingen van het personeel. Bedrijven die gamesevenementen zouden sponsoren hebben zich teruggetrokken. Speelgoedfabrikant Lego heeft het plan geschrapt om nieuwe blokkensets uit te brengen gebaseerd op de game Overwatch.