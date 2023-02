6.000 banen weg in Vietnam

Schoenfabriek in Yancheng (China). Beeld ANP / EPA

De ontslagronde is het gevolg van een sterke terugval in het aantal bestellingen, meldt persbureau AFP op basis van een document van de arbeidsafdeling van Ho Chi Minhstad, het voormalige Saigon. PouYuen Vietnam, een onderdeel van de in Taiwan gevestigde Pou Chen Group, zal volgens de lokale autoriteiten 3.000 fabrieksarbeiders ontslaan en de contracten van 3.000 anderen niet verlengen vanwege de ‘zeer beperkte productieorders in 2023’. In het laatste kwartaal van 2022 daalden de bestellingen vanuit de VS met 30 tot 40 procent en vanuit Europa met 60 procent. PouYuen is de grootste werkgever van Ho Chi Minhstad met 50 duizend werknemers.