55-plusser vaker aan het werk: verdubbeling aantal 'oudere werkenden' ten opzichte van 2003

De meeste grijze haren en kalende kruinen zijn te vinden onder bibliothecarissen en conservatoren. Zij vormen met afstand de meest vergrijsde beroepsgroep van Nederland, constateert het CBS. De helft van de bibliothecarissen en conservatoren is 55 jaar of ouder. Ook buschauffeurs en trambestuurders behoren tot de meest vergrijsde beroepsgroepen, net als beeldend kunstenaars en managers in het onderwijs. Het minst vergrijsd zijn militairen en bakkers, waarvan respectievelijk slechts 4 à 5 procent 55 jaar of ouder is.



Als belangrijkste verklaring voor de opmars van 55-plussers noemt het CBS de vergrijzing. De bevolking telt anno nu simpelweg meer 55-plussers dan in 2003. Destijds waren er 3 miljoen Nederlanders tussen de 55 en 75 jaar, waarvan er 800 duizend betaald werk hadden. Nu zijn er 4 miljoen Nederlanders in deze leeftijdscategorie, waarvan 1,6 miljoen werkenden. Dat er verhoudingsgewijs meer 55-plussers werk hebben dan veertien jaar geleden - bijna 40 procent, tegenover 27 procent in 2003 - heeft ook te maken met de verhoging van de AOW-leeftijd. In 2016 lag de AOW-leeftijd op 65 jaar en 6 maanden, dit jaar op 65 jaar en 9 maanden.