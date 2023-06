5 juli wordt de grote dag voor Triodos-beleggers

Het hoofdkantoor van de Triodos Bank in Driebergen. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De bank verwacht dat de prijs van de certificaten (een bijzondere vorm van aandelen) de eerste weken behoorlijk kan fluctueren. Om ‘helemaal transparant te zijn’ liet Triodos dinsdag weten dat het in de tweede helft van het jaar verwacht ‘substantieel hogere’ winst te maken.

Triodos is al maanden bezig de certificatenhandel weer aan de praat te krijgen. Drie jaar geleden liep het systeem vast dat de idealistische bank veertig jaar geleden bedacht om het aandeelhouderskapitalisme buiten de deur te houden. Daarbij was het kapitaal van de bank door de oprichters ingelegd via certificaten die altijd tegen een vaste prijs werden aan- en verkocht. De certificaten geven verder geen inhoudelijke zeggenschap over Triodos, en leveren slechts een bescheiden rendement op.

Na het uitbreken van de pandemie was het aanbod van certificaten veel groter dan de vraag, waardoor de handel werd gestaakt. Die kon alleen nog hervat worden door het principe van de vaste prijs los te laten, concludeerde Triodos. Dat gaat dus gebeuren via het handelsplatform.

Woedende certificaathouders

Afgelopen jaar was er veel verzet en voerden certificaathouders rechtszaken, uit woede over de (on)verhandelbaarheid en de te verwachten waardedaling. Ook kwamen er veel verhalen naar buiten van certificaathouders die noodgedwongen hun stukken moeten verkopen. Triodos-topman Jeroen Rijpkema stelde dinsdag vast dat vooralsnog slechts 25 tot 30 procent van alle certificaten bij het handelsplatform zijn aangemeld. Hij leidt daaruit af dat een groot deel van de beleggers niet van plan is te verkopen.

Toch zullen vele beleggers, net als de bank zelf, gespannen uitkijken naar het resultaat van de eerste verkoopronde op 5 juli. Zijn er veel kopers voor de certificaten, en zo ja, tegen welke prijs? Rijpkema zegt daarover onder meer dat hij afgelopen maanden veel heeft gesproken met potentiële grote investeerders, ‘zoals internationale banken die onze idealen steunen, familiefondsen en grote particulieren’. Hij heeft begrepen dat er ook zeker nieuwe investeerders zijn die zich inschrijven op het handelsplatform. Maar hoeveel en wanneer zij toehappen, kon hij niet zeggen.