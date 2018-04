25 of 40 jaar in dienst? Reken vooral niet meer op een gouden horloge

Werkgeversvereniging AWVN bevestigt berichtgeving in De Telegraaf van deze strekking. 'Trouw steeds minder waard', kopte de krant vanochtend. 'We kunnen het niet hard maken met cijfers, maar we zien wel dat er sprake is van een neerwaartse trend', zegt AWVN-woordvoerder Jannes van der Velde. Opvallend, want ondanks het oprukkende aantal Nederlanders met flexibele contracten zijn er nog altijd flink wat honkvaste werknemers, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bijna 1 op de 3 werknemers zit al tien jaar of langer bij dezelfde baas.



Tegelijkertijd worden 25- of 40-jarige jubilea wel steeds zeldzamer, ziet ook Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie. 'De vele reorganisaties bij grote werkgevers in de afgelopen jaren hebben heel wat toekomstige jubilea geknakt. Ik was net nog in gesprek met een vakbondslid dat op twee maanden na zijn 25-jarig dienstverband bij Nationale Nederlanden niet heeft gehaald. Hij had de gouden pen bij zich die zijn vader kreeg toen die 25 jaar voor Nationale Nederlanden werkte, die had zijn jubileum wel gehaald.'