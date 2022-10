22,5 miljoen euro voor vergroenen vervoer

Een file op de A16 richting Breda. Beeld ANP

Het geld is bedoeld om transporteurs te stimuleren hun goederen via de binnenwateren en het spoor te vervoeren in plaats van over de weg. Verladers en vervoerders kunnen tot eind januari 2026 subsidies krijgen van de Nederlandse overheid. Volgens het dagelijks EU-bestuur is het steunprogramma ‘nodig en proportioneel’’ om het vrachtvervoer minder vervuilend te maken.