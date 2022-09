200 zwembaden en 6 ijsbanen nog dit jaar dicht door hoge gasprijs

Het openluchtzwembad in Hasselt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit een appèl dat de zwem- en schaatsbonden samen met de werkgeversorganisaties van zwem- en schaatsbanen doen aan het kabinet. Uit een rondgang onder hun achterban blijkt dat het in alle gevallen gaat om accommodaties die een vast energiecontract hebben dat eind dit jaar afloopt. In 2023 zouden zij 378 miljoen euro meer moeten betalen voor energie. De bonden dringen erop aan dat er een noodfonds komt om bij te springen, omdat anders een ‘verregaande verarming van het Hollandse sportlandschap dreigt’. Om welke zwembaden en ijsbanen het precies gaat, is niet bekendgemaakt.

De energielasten voor ijsbanen zijn normaal gesproken 15 tot 20 procent van de exploitatie, maar dit kan na het aflopen van een vast energiecontract stijgen tot 50 procent, rekent de sector voor. Voor de zwembaden is zo’n percentage niet vermeld. Teun van Etten, voorzitter van de bond voor Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen (WiZZ) ziet dat exploitanten van zwembaden bij een nieuw energiecontract hun opdracht teruggeven. En ook dat er bij baden die gemeenten zelf exploiteren al wordt gesproken over sluiting. ‘Dit is een rampzalig scenario voor miljoenen Nederlanders die in hun eigen buurt zwemlessen volgen, revalideren of sportief zwemmen.’

Noodfonds

De organisaties hopen dat de overheid hen op korte termijn uit de brand helpt met een noodfonds, zodat sportclubs en zwemscholen niet plotseling hun trainingen en lessen zullen moeten staken. Op iets langere termijn kan het verduurzamen van de sportaccommodaties een oplossing bieden, stellen de zwem- en schaatsorganisaties. Het kabinet heeft 3,5 miljard euro uitgetrokken om maatschappelijk vastgoed energiezuinig te maken. De organisaties hopen dat dit geld versneld beschikbaar komt.

De noodkreet maakt duidelijk dat er steeds grotere druk komt op het kabinet om keuzen te maken. Duidelijk is dat Nederland flink moet besparen op gasverbruik, minimaal 15 procent. Door de extreem hoge gas- en elektriciteitsprijzen van de afgelopen maanden vindt die besparing razendsnel plaats: overal in het land staken instellingen en bedrijven hun activiteiten. Kunstmestproducenten, de metaalindustrie, kassen en bakkers kwamen de afgelopen weken al in het nieuws. Nu dus ook zwembaden en schaatsbanen. Allemaal sluitingen met economische en maatschappelijke consequenties, waarbij het voor de overheid de vraag is in hoeverre sommige van die consequenties zo groot zijn dat er hulp moet komen.