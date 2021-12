20 jaar euro: De dag dat Mario Draghi de gemeenschappelijke munt redde

ECB-president Mario Draghi tijdens de maandelijkse persconferentie in Frankfurt, augustus 2012, kort na de speech in Londen. Beeld Reuters

Zeven kilometer van de City van Londen hebben ’s werelds topatleten zich verzameld voor de Olympische Spelen 2012 die de volgende dag zullen worden geopend. Flying Dutchman Epke Zonderland en bliksemschicht Usain Bolt willen hier goud gaan delven. In de City zelf gaan de speculanten ook voor goud. Hedgefondsen en andere aasgieren hebben gegokt op het uiteenvallen van de eurozone. Als dat lukt, blijven er voor hen miljarden aan de strijkstok hangen.

Op 26 juli vindt er in het chique Lancaster House de jaarlijkse Global Investment Conference plaats. Tweehonderd topbeleggers uit de wereld zijn daar. Premier David Cameron is speciale gast, net als Boris Johnson (dan nog burgemeester van Londen) en Christine Lagarde, op dat moment directeur van het IMF. En ook de president van de Europese Centrale Bank (ECB) is uitgenodigd: de Italiaan Mario Draghi die acht maanden eerder de Fransman Jean-Claude Trichet is opgevolgd.

Eigen munten terug?

Mogelijk zal het een korte carrière worden, want de euro ligt op apegapen en de ECB wacht de ondergang als de landen van de eurozone hun eigen munten weer terugkrijgen. De dag daarvoor is de rente op Spaans staatspapier naar een onhoudbare 7,6 procent gestegen – 6,4 procentpunt (640 basispunten) meer dan Duitsland betaalt. De Spaanse staat meldt op zwart zaad te zitten. Kredietbeoordelaar Moody’s verlaagt het vooruitzicht voor de AAA-ratings van Nederland en Duitsland van stabiel naar negatief.

Hoogleraar banking and finance Harald Benink van de Universiteit van Tilburg: ‘Eerst viel het vertrouwen weg in Griekenland, daarna ook in Ierland, Spanje, Italië en Portugal. De EU was gedwongen reddingsfondsen op te richten die de landen moesten helpen hun staatsschuld te financieren in ruil voor hervormingen, zoals het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM). Maar daar ging maar 500 miljard euro in – veel te weinig om die landen te helpen.’

Een faillissement van Griekenland is misschien met miljardensteun van Brussel nog te voorkomen, maar dat van Spanje en Italië gaat de financiële macht van Frau Merkel zelfs te boven. De Spaanse minister Luis de Guindos noemt tijdens een bezoek aan Berlijn ‘de situatie onhoudbaar’. Historici zeggen dat er niet zo moeilijk over moet worden gedaan. Monetaire unies worden opgericht om te sneuvelen, zoals de Scandinavische unie – waar de Deense, Noorse en Zweedse kroon nog aan herinneren – of de Latijnse muntunie, die allebei aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog ten onder gingen.

De hommel en de bij

Draghi begint zijn spreekbeurt met een rare metafoor: ‘De euro is net een hommel. Die kan eigenlijk niet vliegen, maar vliegt. Nu heeft de euro problemen om goed te vliegen, dus vragen mensen zich af of de wind is veranderd. En dat is zo − de crisis heeft toegeslagen. De euro moet een bij worden. En dat zal deze ook worden’, zegt hij met een licht Romeins accent. Zijn speech kabbelt voort totdat hij zesenhalve minuut later aan het einde is. Hij slaakt een diepe zucht en kijkt de zaal in: ‘But there is another message I want to tell you. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me... it will be enough.’ (‘Ik heb nog een andere boodschap voor u. Met het mandaat dat we hebben staat de ECB klaar om alles te doen om de euro te redden. En, geloof me... dat zal voldoende zijn.’)

Binnen een half uur is de koers van de euro met een dollarcent gestegen naar 1,226. ‘Het Olympische Spelen-effect’, aldus een tweet. ‘Draghi wil goud.’ De markten blijken dol op de drie woorden ‘whatever it takes’. De speech is een gamechanger. Het rendement op Spaans staatspapier daalt in een oogwenk naar 7,009 procent en dat van het Italiaanse naar 6,1 procent. De tweets uit Lancaster House zijn als flitskapitaal over de wereld gegaan.

Bezweringsformule

De drie woorden blijken een bezweringsformule. ‘De ECB is de ultieme geldschepper, die kon desnoods 1.000, 2.000 of zelfs 3.000 miljard euro in de markt brengen. Het bracht de geloofwaardigheid terug’, aldus Benink. Meteen daarna werd met het OMT (dat stond in 2012 voor Outright Monetary Transactions) de markt tot bedaren gebracht. In de weken daarop zet de daling van de rentes door. De speculanten bouwen stukje en beetje hun posities af, nemen gelaten hun verlies en beseffen dat het goud vooral gehaald zal worden op het olympische park. En door Draghi.

Tien jaar later blijkt dat Draghi kostbare tijd heeft kunnen kopen. Er is nog steeds geen politieke unie en de schulden van landen als Italië zijn opgelopen tot 160 procent van het bbp. Telkens wordt gespeculeerd op een nieuwe crisis zodra de ECB de geldkraan dichtdraait. Maar intussen wordt door de pandemie en de klimaatcrisis de noodzaak gevoeld van verdere politieke integratie. Benink: ‘Met het herstelplan voor Europa van 750 miljard euro is daar een begin mee gemaakt. Samen geven de EU-landen nu obligaties uit. En als op die manier ook de klimaatproblemen worden aangepakt, krijg je toch een soort van fiscale unie.’ Dan zou de euro die bijna tien jaar geleden ten dode was opgeschreven definitief in veilig vaarwater worden geloodst.