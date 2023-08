11 tips om je geldzaken simpeler te maken, en je leven beter

Beeld Sophia Twigt

Misschien ligt het aan mij, maar wie haakt er niet af bij woorden als eigenwoningforfait, annuïteitenhypotheek of bestens order? Financieel adviseurs (de leuke uitzonderingen daargelaten) hebben er een handje van om jargon te gebruiken. Dat heeft een functie: daarmee maken ze jou afhankelijk van hun diensten. De subtekst is: jij bent dom, je hebt mij nodig.

Maar dat is vaak helemaal niet zo. Een groot deel van je financiën, ik bedoel geldzaken, kun je prima zelf doen en is samen te vatten in simpele geldregels. Dat scheelt weer advieskosten. Simpeler is vaak rendabeler. Deze 11 tips maken het leven een stuk overzichtelijker.

Over de auteur

Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft vooral over toneel en jeugdtheater.

1. Automatiseer betalingen, sparen en beleggen.

Geld is een emotioneel beladen onderwerp. We weten wel wat goed is, maar doen het vaak toch niet. Door je geldstromen te automatiseren, haal je de emotie eruit. Sparen, beleggen, (af)betalen, goede doelen, koopzegels, alles kan tegenwoordig automatisch.

2. Koop nooit op afbetaling en vermijd leningen.

Als je iets niet kunt betalen, dan kun je het niet kopen. Vervelend misschien, maar zo simpel is het. Je kan er wel voor sparen.

3. Ervaringen overtroeven spullen.

Sowieso kopen de meesten van ons te veel spullen. Wie heeft er echt behoefte aan nog meer gadgets, kleding en speelgoed? Ga voor uitjes en ervaringen, daar heb je langer plezier van.

4. Zeg onnodige abonnementen op.

Een vriend van me had lange tijd een abonnement op onderbroeken. Na een jaar maakte hij de pakketjes niet eens meer open, maar ze bleven wel komen. ‘Ja, die moet ik nog een keer opzeggen’ is een veelgehoord excuus. Geldt ook voor lidmaatschappen, onlinediensten en tijdschriften.

5. Ga indexbeleggen.

Als je genoeg spaargeld hebt, kun je eventueel gaan beleggen. Over jargon gesproken: de simpelste manier is indexbeleggen, google maar.

6. Verzeker alleen wat je niet kan betalen.

Dus niet je huisdier, fiets, concertticket, binnenlandse vakantie of computer. Laat je niet bang maken.

7. Houd je vermogen bij.

Als je een spaarbuffer probeert op te bouwen of een beetje vermogen voor later, motiveer jezelf dan met een doelbedrag en houd je vorderingen bij in een simpel Excelbestandje.

8. Breng jaarlijks je salaris ter sprake bij je chef.

Onderhandelen is lastig. Maak er een gewoonte van om jaarlijks op een vast moment een salarisgesprek te voeren. Een zzp’er verhoogt op 1 januari zijn tarieven.

9. Herken leefstijlinflatie en stop het.

Als je inkomen omhooggaat, probeer dan niet meteen alles uit te geven aan betere spullen, verdere vakanties of een dikkere auto.

10. Geef minder uit dan je verdient, spaar de rest.

Dit is de simpelste regel van allemaal. Wie zich eraan houdt, wordt vanzelf vermogend.

11. Vergeet niet te geven.

Als je dan eenmaal een, twee of misschien wel duizenden appeltjes voor de dorst hebt, is het van belang om niet te vergeten je rijkdom te delen. Ook dat kan automatisch.