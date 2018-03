'Veluwse scharrelkwarteleitjes' van Jumbo kwamen uit Franse legbatterij

Door een stalbrand bij een kwartelboer in Putten moest Eicom vorig jaar uitwijken naar een ander pluimveebedrijf. De Puttense kwartelboer wees Eicom-directeur Henk van Hamersveld op de Franse producent en bood aan daar eieren in te kopen. Hij ging akkoord. Van Hamersveld verwachtte naar eigen zeggen dat de Puttense kwartelboer weer snel zou kunnen leveren. Daarom besloot hij de etiketten op de eierdoosjes niet meteen te vervangen.



Rond Kerstmis, toen er veel vraag was naar kwartel­eieren, kreeg Eicom nog steeds eieren uit Frankrijk. 'Het was een drukke tijd en wikkels vervangen kost zeker zes weken', zegt Van Hamersveld. 'Ik heb het uit gemakzucht gedaan en heb dikke pech dat dit is uitgekomen. Achteraf had ik een sticker op de doosjes moeten plakken of Jumbo moeten zeggen dat ik niet kon leveren. Dat is de les voor de volgende keer.'