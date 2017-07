Akzo-topman Ton Büchner treedt per direct af wegens gezondheidsredenen

Büchner wordt opgevolgd door de Belgische Thierry Vanlancker, die tot voor kort de divisie Specialty Chemicals aanstuurde.



Büchner was sinds 2012 werkzaam bij AkzoNobel en heeft volgens het bedrijf zorg gedragen voor een 'significante verbetering' van de prestaties.



In het begin van zijn loopbaan als ceo raakte Büchner oververmoeid en was hij een paar maanden uit de running. Het is onduidelijk of zijn definitieve vertrek met deze klachten samenhangen. 'Het was voor mij een bijzonder moeilijk besluit om te nemen', aldus de topman in een persverklaring. 'Maar mijn focus moet nu op mijn gezondheid zijn.'



Antony Burgmans, voorzitter van de raad van commissarissen, noemt het 'zeer spijtig' dat Büchner zijn functie moet neerleggen. 'Ton was een uitstekende leider en heeft AkzoNobel getransformeerd en de basis gelegd voor toekomstige successen. Hij zal ontzettend gemist worden in de bestuurskamer en ook door vele AkzoNobel-collega's wereldwijd. Ik wens Ton het allerbeste en hoop dat hij zich nu volledig kan richten op zijn eigen gezondheid.'