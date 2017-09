'Technische organisaties zitten echt midden in the war for talent'

Dilemma

Denise (26) is direct na haar studie als autotechnisch ingenieur aan de slag gegaan bij haar huidige werkgever. Hoewel ze daar al vijf jaar met plezier werkt - 'de relatie met mijn baas is prima en de sfeer is goed' - heeft ze geen flauw idee of haar salaris redelijk is. 'Ik heb geen beeld van wat gangbare vergoedingen zijn voor autotechnisch ingenieurs op hbo-niveau en van welke vooruitzichten ik mogelijk heb.'



Denise werkt 40 uur in de week en verdient bruto 3.380 euro per maand, inclusief vakantiegeld en 100 euro netto pensioenbijdrage, zelf te besteden.