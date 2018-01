'Slag om Eneco' nadert kookpunt: een deel van de aandeelhouders wil vertrouwen in Raad van Commissarissen opzeggen

Vergadering

Vrijdag vindt in het hoofdkantoor van Eneco een buitengewone aandeelhoudersvergadering (bava) plaats, maar daar zal het opzeggen van het vertrouwen niet aan de orde komen. Deze vergadering is eerder de aanleiding geweest tot de woede bij Visser en de zijnen.



Het conflict ontbrandde al afgelopen zomer, toen de Aandeelhouderscommissie een peiling startte onder alle 53 gemeenten die Eneco-aandeelhouder zijn wie er voor dan wel tegen verkoop van de aandelen was. Bestuursvoorzitter Jeroen de Haas wierp zich volop in de strijd: hij wil niet dat de gemeenten hun stukken verkopen. Hij beschouwt die gemeentelijke aandeelhouders als een garantie voor het behoud van het groene karakter van Eneco. Mede dankzij hem stemden 24 gemeenten niet in met verkoop van de aandelen.



Maar daarmee was de verhouding met de meerderheid die wel wilde verkopen, verknald. Dat bleek toen de Aandeelhouderscommissie een rapport opstelde over hoe de consultatie van de gemeenten was verlopen. De Ahc had veel kritiek op bestuursvoorzitter Jeroen de Haas. Om zich daartegen te verweren, riep De Haas de aandeelhoudersvergadering bijeen die morgen plaatsvindt. Daarbij schuwde ook hij grote woorden niet. De Aandeelhouderscommissie, zo schreef hij, 'doet de werkelijkheid geweld aan'.