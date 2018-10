‘s Werelds superrijken beleven wonderjaar: nog nooit groeide hun vermogen zo hard als in 2017

Voor de superrijken gaat 2017 de boeken in als het beste jaar uit de geschiedenis. Surfend op de golven van een beurshausse zagen ’s werelds 2.158 miljardairs hun vermogen vorig jaar groeien met 1,2 biljoen euro tot 7,7 biljoen euro – even veel als het bbp van India, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bij elkaar. Dit blijkt uit het rapport Billionaires 2018 van de Zwitserse zakenbank UBS.

Dankzij de bloeiende aandelenmarkten groeit de rijkdom van miljardairs nu zelfs sneller dan tijdens het ‘Vergulde Tijdperk’ eind negentiende eeuw. Families als de Rockefellers, Vanderbilts en Carnegies bouwden toen onvoorstelbare vermogens op met onder andere olie, staal en spoorwegen. Zij konden dankzij hun rijkdom decennialang een belangrijke stempel drukken op het zakenleven, de politiek, de kunsten en tal van andere terreinen. De telgen van Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett en andere multimiljardairs zullen op vergelijkbare wijze het gezicht gaan bepalen van de eenentwintigste eeuw, verwacht UBS.

‘Een grote rijkdom-transitie is aangebroken’, constateert de zakenbank. In 2017 kreeg de wereld er 179 nieuwe miljardairs bij, waarvan er veertig hun rijkdom aan een erfenis dankten. En aangezien bijna eenderde van de 2.158 miljardairs 70 jaar of ouder is, zal er de komende twintig jaar nog eens bijna 3 biljoen euro aan erfenissen naar de volgende generaties gaan.

‘Chinese Eeuw’

De meeste miljardairs zijn te vinden in de Verenigde Staten, maar de schare der superrijken groeit het hardst in China, waar er elke week twee miljardairs bijkomen. ‘Twaalf jaar geleden telde China zestien miljardairs; vandaag de dag, terwijl de ‘Chinese Eeuw’ voortduurt, zijn het er al 373’, aldus UBS. Azië telt nu 637 miljardairs, tegenover 563 Amerikaanse en 342 Europese miljardairs. Qua vermogen zijn de Aziaten de Amerikanen echter nog niet voorbijgestreefd, omdat de allerrijksten vooral in Amerika wonen. Amerikaanse miljardairs bezitten samen 2,7 biljoen euro, terwijl hun Europese evenknieën het moeten doen met 1,7 biljoen euro en de Aziatisch-Pacifische regio met 2,4 biljoen euro.

De oude stoplap dat de eerste generatie het fortuin vergaart, de tweede generatie het bewaart en de derde generatie het geld er weer doorheen jaagt, gaat anno 2018 niet meer op, merkt UBS. Sommige families weten hun rijkdom vijf, zes generaties of langer vast te houden en zelfs uit te breiden. Tegelijkertijd gaat zeker niet al het geld naar de kinderen, maar ook naar filantropie. Zo hebben inmiddels 180 superrijken zich al aangesloten bij de Giving Pledge, een initiatief van ’s werelds op één en op twee na rijkste mensen, Bill Gates en Warren Buffett. Zij hebben gezworen minstens de helft van hun vermogen weg te geven aan goede doelen. De nummer 1 op de ranglijst van allerrijksten, Amazon-baas Jeff Bezos, heeft zich niet aangesloten bij de Giving Pledge. Recent gaf Bezos wel 2 miljard dollar weg aan onder meer dakloze gezinnen.