Ruim 2.100 veeboeren maakten zich in 2017 schuldig aan kalverfraude. Wat zijn de gevolgen? Vijf vragen

Wat houdt de kalverfraude in?

Via de kalverfraude proberen boeren meer melkgevende koeien in hun veestapel te houden dan zij op basis van de fosfaatregels mogen. Vaarzen (jonge koeien die nog nooit gekalfd hebben en dus geen melk geven) tellen maar voor de helft mee in de fosfaatboekhouding. De boeren houden het aantal vaarzen dat ze hebben hoog door de kalfjes van twee verschillende koeien aan één moeder toe te schrijven. Zo blijft de andere moederkoe als kalfloos in de boeken staan. De fraude kwam aan het licht nadat uit het landelijke kalverregistratiesysteem was gebleken dat er in 2017 een ongekend hoog aantal twee- en drielingen bij melkkoeien was geboren. Normaliter krijgt slechts 3 tot 5 procent van de koeien een meerling. Vorig jaar was dat bij 5.700 bedrijven 5 tot 10 procent. Bij 2 duizend bedrijven kreeg zelfs meer dan 10 procent van de koeien een meerling. Statistisch gezien is het onmogelijk dat het aantal meerlingen in één jaar zo sterk afwijkt van de norm.