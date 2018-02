'Prachtige iPhone, maar ik kon er niet mee bellen'

Verweer

Tele2 erkent dat de klantenservice De Beus beter had moeten helpen. 'We bleven de klant terugsturen naar Dynafix. Dat is spijtig en had niet moeten gebeuren', zegt woordvoerder Robin Janszen. 'Wij trainen mensen dit soort situaties te herkennen. Maar dat gaat wel eens mis.'



Overigens is het volgens Tele2 gebruikelijk dat klanten zelf de garantie moeten afhandelen met de reparateur, ook als een telefoon nooit heeft gewerkt. Tele2 mag van de leverancier niet zelf inschatten of de telefoon al stuk was, death on arrival, of dat de klant hem bijvoorbeeld kort na ontvangst heeft laten vallen.



Aan Dynafix om dat voor Tele2 te beoordelen, maar die heeft de garantie om 'onbegrijpelijke redenen' afgekeurd. 'Dynafix reageert ook niet op onze vragen', zegt Janszen.



Op basis van het reparatierapport stelt Tele2 vast dat De Beus een nieuwe telefoon had moeten krijgen. Ze krijgt alsnog een refurbished iPhone 6 en een cadeaubon. Haar kosten bij Dynafix worden vergoed.



