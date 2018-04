'Perfecte storm' in woningmarkt zal nog jaren voortwoeden, denkt NVM

Een groep woningzoekenden die pas sinds kort zijn vingers aan de hete woningmarkt brandt zijn de Rotterdammers en Hagenezen. Zij komen bij bezichtigingen steeds vaker Amsterdammers tegen die de oververhitte markt in de hoofdstad ontvluchten en de goedkopere Zuidvleugel van de Randstad opzoeken. 'Het aandeel Amsterdammers dat een woning koopt in Den Haag en Rotterdam is verdubbeld', aldus Jaarsma. 'In die steden worden meer huizen verkocht aan Amsterdammers dan aan inwoners van de eigen regio.'



Dit uitwijkgedrag doet zich ook elders voor. Woningzoekenden die de krappe woningmarkt in de stad Groningen ontvluchten, strijken niet neer in het noordoosten van de provincie - waar ze bij wijze van spreken een villa kunnen kopen voor de prijs van een stadsappartement - maar laten hun oog vallen op Assen. De provinciehoofdstad van Drenthe kampt daardoor met 'Amsterdamse' toestanden: huizen die boven de vraagprijs weggaan, een krimpend aanbod en huizen die eerder weken dan maanden te koop staan.



In de grote steden en studentenbolwerken is de huizenkopende belegger intussen niet meer weg te denken. In Rotterdam wordt al een kwart van de woningen gekocht door kopers die een verhuurbaar huis een beter alternatief vinden voor de spaarrekening. In Maastricht gaat bijna eenderde van de koopwoningen als beleggingsobject van de hand.