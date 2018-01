MeToo op de werkvloer: 'Een zakenlunch of drankje aan de bar durven mannen bijna niet meer aan'

'Maken de schandalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag mannen bang voor vrouwen op het werk?' Het Amerikaanse persbureau Associated Press zette deze vraag half december boven een artikel. 'Mannen zijn voorzichtiger en formeler geworden in hun omgang met vrouwelijke collega's of klanten', vertelde een horeca-ondernemer in Miami. 'Een zakenlunch of een drankje aan de bar durven ze bijna niet meer aan.'



Aanleiding was een hartekreet van Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg. Zij zei te merken dat de #MeToo-schandalen veel mannen nerveus maken.