De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook onder de maat

Wat Steffy exact hoort te krijgen is afhankelijk van de 'zwaarte van haar functie en het totaalpakket aan salarisvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden', zegt Leonie Mutsaers van Berenschot. Als de werkgever veel investeert in training en opleiding, is het logisch dat minder wordt betaald, zegt Mutsaers, die Steffy's salaris desondanks zo'n 200 euro te laag vindt.



Overigens zijn ook de secundaire arbeidsvoorwaarden onder de maat. Het is volgens trainer Jacco van den Berg 'niet van deze tijd' helemaal geen pensioen aan te bieden. Steffy kan hierom vragen in een gesprek met haar leidinggevende. Tevens een kans te vragen om meer salaris en een promotie- of leerplan - mits zij kan beargumenteren wat haar toegevoegde waarde is, zegt Van den Berg. Maar misschien is een andere baan wel een betere optie. Want, zegt Peters, het gat met een marktconform salaris is wel erg groot.