'Hayma' opent in Dubai, waarom is de Hema zo succesvol in het buitenland?

De afgelopen jaren boekte Hema telkens verlies, met uitzondering van 2011 en 2012. Dieptepunt was het resultaat over 2014: 189,2 miljoen euro in de min. Maar in het derde kwartaal van 2017 maakte Hema een nettowinst van 4,6 miljoen euro. Het is voor het eerst keer in vijf jaar tijd dat Hema dat kwartaal positieve cijfers laat zien.



Hema, al langer actief in België, breidde de afgelopen jaren uit naar Duitsland en met name Frankrijk. In april 2014 kwamen daar Spanje en Groot-Brittannië bij, met enkele grote winkels op vooral toplocaties. Thuis in Nederland werd daar wat meesmuilend op gereageerd - alsof ze in Spanje zitten te wachten op Hema-worsten - maar de internationale uitbreiding zorgt voor goede resultaten. De Franse en Spaanse Hema's zijn namelijk de Hollandse niet.