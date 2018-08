‘Funding secured’: Saoedi’s moeten beursvertrek Tesla mogelijk maken

Elon Musk, de baas van autofabrikant Tesla, stelt maandag in een verklaring dat hij blijft bij zijn Twitterbericht van vorige week waarin hij zegt te overwegen Tesla van de beurs te halen . Het staatsinvesteringsbureau van Saoedi-Arabië is geïnteresseerd in een deal met Tesla.

De tweet - ‘Overweeg Tesla te privatiseren op 420 dollar. Fondsgelden geregeld’ – zorgt voor beroering onder investeerders, die een aanklacht tegen Musk hebben ingediend wegens onjuiste en misleidende informatie. Beurswaakhond SEC kondigde een onderzoek aan.

Elon Musk stapt uit een Tesla. Foto AP

Er is volop speculatie over de beweegredenen van Musk. Wilde hij de beurskoers een impuls geven? Dat lukte in eerste instantie, want de prijs voor het aandeel Tesla schoot omhoog, waarna de handel werd stilgelegd. Of overweegt Musk serieus Tesla van de beurs te halen? Daar is naar schatting 66 miljard dollar voor nodig. Waar gaat Musk, die de afgelopen maanden de ene na de andere tegenvaller meldde, dat geld vandaan halen? Hoezo ‘funding secured’?

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. Elon Musk

‘Zoals ik vorige week dinsdag aankondigde’, begint Musk zijn verklaring van 13 augustus, ‘overweeg ik Tesla van de beurs te halen omdat ik denk dat dat goed is voor onze aandeelhouders.’ Musk blijft bij zijn plannen, zegt hij, maar erkent dat hij de nodige vragen te beantwoorden heeft. Vooral over de twee laatste woorden van zijn tweet: fondsen geregeld.

Daarbij blijkt Musk te doelen op het Saoedische staatsinvesteringsfonds dat 5 procent van de Tesla-aandelen heeft. Deze aandeelhouder speelt volgens Musk ‘zonder twijfel’ een rol bij het beëindigen van Tesla’s beursnotering dat zo als het ware van een NV in een BV verandert. Gesprekken met de Saoedi’s over een eventuele buy-out zouden nu gaande zijn. Musk mikt op een aandelenkoers voor het nieuwe Tesla van 420 dollar en hij schat dat tweederde van de huidige Tesla-aandelen geconverteerd kunnen worden in nieuwe.