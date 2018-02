'Fear of missing out' maakt volgens UBS huizenmarkt in Amsterdam tot pure zeepbel

Dit blijkt uit de jaarlijkse UBS Global Real Estate Bubble Index die op grond van een aantal criteria bepaalt of huizenmarkten in wereldsteden ondergewaardeerd, normaal, overgewaardeerd of zelfs een pure zeepbel zijn.



Amsterdam valt voor het eerst net in de laatste categorie, samen met steden als Londen, Hongkong, Sydney en Toronto. In al deze steden stegen de huizenprijzen met meer dan 10 procent. Een stijging van 10 procent per jaar betekent een verdubbeling in zeven jaar. De Zwitserse bank UBS, waarvan de lijst afkomstig is, zegt dat in deze steden 'the fear for missing out' een van de overwegingen is om te veel te betalen.



In Milaan hoeven de bewoners nog geen zes jaar te werken om een appartement van 60 vierkante meter te kopen. 'Die stad biedt de beste prijs-kwaliteitverhouding.'