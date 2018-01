'Boze witte nerds' pikken het niet meer: Google aangeklaagd wegens 'omgekeerde' seksediscriminatie

Ooit voor een vrouw gewerkt? Rol je mouwen op en deel je griezelverhalen James Damore © Twitter

Na alle ophef rond Damore is evenwel duidelijk geworden dat de gewezen Google-ingenieur in Silicon Valley niet alleen staat. Damore heeft de aanklacht ingediend samen met David Gudeman, die in december 2016 bij Google de laan uitvloog omdat hij opkwam voor de rechten van blanke mannen en conservatieve opvattingen.



En er zijn meer mannen die zich uitspreken tegen zaken als positieve discriminatie van vrouwen en minderheden, die in hun ogen leiden tot spanningen op de werkvloer en uiteindelijk tot slechtere producten en diensten.



Een van de plekken waar de 'boze witte nerds' hun gemoed luchten is de website Mgtow. Die afkorting staat voor Men Going Their Own Way ('Mannen die hun eigen weg kiezen'). Het is een elektronisch prikbord waar gelijkgestemde mannen vrouwonvriendelijke meningen spuien over kwesties als werk ('Ooit voor een vrouw gewerkt? Rol je mouwen op en deel je griezelverhalen') en technologie ('de zaken waar vriendinnen en vrouwen een hekel aan hebben - computers, games en spelcomputers'). Mgtow meldt de afgelopen maanden een sterke aanwas van het aantal gebruikers uit Silicon Valley.