‘Belgische investeerder wil Hema kopen’

Hema wordt de komende weken waarschijnlijk verkocht aan een Belgische investeringsmaatschappij. Een bron die bekend is met de onderhandelingen bevestigt na berichtgeving in de Telegraaf dat de deal 'vrijwel zeker' is. Naar verluidt betaalt het Belgische Core Equity Holdings 1 miljard euro voor Hema.

Als de deal doorgaat, betekent dat het einde van jarenlange pogingen van Hema’s huidige eigenaar om het bedrijf te verkopen. Eigenaar Lion Capital, een Brits private equityfonds (zie kader), kocht Hema in 2007 voor 1,1 miljard euro en probeerde het bedrijf herhaaldelijk met winst te verkopen. Maar de waarde van Hema is de afgelopen jaren bepaald niet gestegen. De financiële gezondheid van de winkelketen is mede verslechterd doordat Lion Capital honderden miljoenen euro’s van haar eigen schulden overhevelde naar de balans van Hema.

Die schuld droeg bij aan jaren van grote verliezen in de nasleep van de financiële crisis, met als dieptepunt 189,4 miljoen euro verlies in 2014. Eerdere pogingen van Lion Capital om Hema te verkopen, in 2011 en 2014, ketsten daarom af.

Hoopvollere resultaten

De afgelopen jaren laat Hema weer hoopvollere resultaten zien. In 2017 was het nettoverlies nog een forse 31 miljoen, maar dat kwam vooral door een kostbare eenmalige herfinanciering van de schuldenlast. De omzet stijgt, en verwachtingen voor 2018 zijn voorzichtig optimistisch. Voornaamste motor van de groei is Hema’s snelle uitbreiding naar andere Europese landen, met name Frankrijk. Daar groeit de winst van de winkelketen snel, al komt het overgrote deel van de omzet nog altijd uit Nederland.

Lion Capital probeert daarom sinds vorig jaar opnieuw om Hema te verkopen. Bij eerdere pogingen zong een vraagprijs rond van 1,3 tot 1,4 miljard euro. Het lijkt erop dat Lion Capital nu water bij de wijn doet en genoegen neemt met minder.

De vraag is hoe Core Equity Holdings van plan is geld te verdienen met het bedrijf. ‘Hema is door de afgelopen twee eigenaren, beide private equityfondsen, al aardig leeggetrokken’, zegt Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing van Nyenrode Business Universiteit. De vorige eigenaar van Hema, Maxeda, verkocht de panden die het bedrijf in zijn bezit had, stak het geld in eigen zak en liet Hema ze vervolgens weer huren van de nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar zadelde het bedrijf met een enorme schuldenlast op.

Sterk merk

Maar het is een sterk merk met eigen producten. Hema heeft bovendien de afgelopen jaren fors ingezet op internationale uitbreiding, met een nieuw concept, betere organisatie van logistieke processen en verbetering van de ICT-systemen. Vooralsnog is dan ook onduidelijk wat Core Equity wil gaan doen om winst nog verder te maximaliseren.

In een persbericht uit september vorig jaar stelde Core Equity dat het zich gaat richten op ‘platformbedrijven met substantieel groeipotentieel voor de lange termijn’ en dat het bereid is significant geld te steken in de groei van bedrijven die het aankoopt. Dat zou goed nieuws zijn voor Hema. De Britse krant Financial Times schreef vorig jaar dat Core Equity zich richt op investeringen voor tien jaar, terwijl private equityfondsen meestal een termijn van vijf jaar hanteren voordat ze een bedrijf weer verkopen.

De term ‘platformbedrijven’ leidt echter tot speculatie dat Core Equity van plan is om Hema te gebruiken voor de verkoop van producten van derden, onder meer via de website van het bedrijf. Het jonge investeringsfonds is gevestigd in Brussel en opgericht door oud-werknemers van Bain Capital, een wereldwijd opererend Amerikaans investeringsfonds met veel ervaring in de retailsector.