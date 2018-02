'Belastingdienst herziet werkwijze rond deals met multinationals: lokale inspecteurs buitenspel'

78 afpsraken met fouten

Belastingparadijs in de polder Hoewel Rutte III belooft er onder druk van Brussel iets aan te gaan doen, blijft Nederland een populaire fiscale vluchthaven voor multinationals. 'Nederland speelt een hoofdrol in die fiscale structuren. En dat blijft zo.'

Maandag informeert Snel de Tweede Kamer middels een brief over de uitkomsten van dat onderzoek. De fiscus heeft 4462 afspraken met multinationals onderzocht. In 78 gevallen zijn procedurefouten gemaakten.



Met afstand de meeste fouten, 72, zijn gemaakt bij deals die zijn afgesloten door lokale inspecteurs. Bij in ieder geval twee afspraken constateerde de Belastingdienst naast procedurele missers ook inhoudelijke fouten. Staatssecretaris Snel gaat kijken of die afspraken herzien of beëindigd kunnen worden.



De afgelopen jaren kwam de Belastingdienst meerdere malen negatief in het nieuws wegens dubieuze afspraken met grote buitenlandse bedrijven. Zo tikte de Europese Commissie Nederland al eens op de vingers vanwege een belastingdeal met de Amerikaanse koffiemultinational Starbucks en wordt momenteel een afspraak met de Zweedse meubelgigant Ikea onderzocht.