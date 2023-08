Een paradijs op aarde – of toch niet?

Naast de continue aandacht voor nieuws uit binnen- en buitenland is er in de Volkskrant ook veel ruimte voor verhalen die wat verder af staan van de hectiek van alledag. De zondag leent zich er goed voor om juist dan dat soort verhalen te (her)lezen. Dat is ook de gedachte achter de digitale themaspecials die de Volkskrant uitbrengt op zon- en feestdagen, dagen waarop in Nederland geen papieren kranten verschijnen.

Elke week staat er zo’n online special voor u klaar op de zondagochtend. Vandaag: Van Trumps golfresort in Miami tot het communistische Cuba. Olaf Tempelman bezoekt potentiële aardse paradijzen en kijkt hoe het leven er écht is.

Als correspondent bezocht Olaf Tempelman vooral plekken waar je verschrikkelijke verhalen over hoort. Als ik nou eens ga schrijven, bedacht hij, over plekken waar je alleen maar goede dingen over hoort? Zo ontstond de serie Aardse Paradijzen, waarvoor hij onder andere Cuba, Bhutan, Finland en Trumps golfresort in Miami bezocht. Op welke plekken hield de illusie stand en waar kwam hij ontgoocheld vandaan?