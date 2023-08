‘True Things’ is een mooi, beklemmend portret van een vrouw die zichzelf probeert te verliezen ★★★☆☆

Ruth Wilson en Tom Burke in ‘True Things’.

Er is geen enkele reden te bedenken waarom Kate (Ruth Wilson) in zee zou gaan met een man die net uit de gevangenis komt, niks over zichzelf loslaat en nogal opdringerig is. Toch is ze weerloos als hij tegenover haar zit, een cliënt nota bene, want Kate werkt bij de uitkeringsinstantie waar hij een aanvraag heeft lopen. Tegen het uitdrukkelijke advies van haar omgeving in laat ze zich door hem verleiden.

True Things is een film over een gevaarlijke liefde, of liever gezegd een bevlieging. Kate, in de dertig, is op drift. Ze vindt haar baantje stomvervelend, heeft geen relatie en weinig vrienden. Ze heeft geen zin om te voldoen aan de verwachtingen van haar lieve, bezorgde ouders, maar ja, wat wil ze dan wel?

Over de auteur

Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

Het gaat al snel fout als ze een affaire begint met de ex-gevangene, wiens naam in de film niet wordt genoemd, aangezien Kate geen zin heeft met wie dan ook over hem te praten. Hij is haar foute geheim. Ze zet haar carrière voor hem op het spel, maar ook haar mentale gezondheid.

De Engelse filmmaker Harry Wootliff, die vijf jaar geleden debuteerde met het fraaie drama Only You, baseerde haar tweede speelfilm op de roman True Things About Me van Deborah Kay Davies. Net als het boek volgt de film het perspectief van Kate, maar over haar achtergrond komen we weinig te weten. Ondanks de literaire bron vertelt Wootliff haar verhaal zonder veel woorden. Close-ups van Kates gezicht vervangen de gedachtenstroom uit de roman.

Dat werkt goed, vooral vanwege het sterke spel van Wilson, die Kate een ontwapenende kwetsbaarheid meegeeft achter een stuurse façade. Haar minnaar (gespeeld door Tom Burke, min of meer op herhaling – zijn personage lijkt sterk op de vriend met twee gezichten in Joanna Hoggs film The Souvenir) vormt weliswaar de aanleiding voor Kates problemen, maar het is duidelijk dat zij de spanning welbewust opzoekt. Misschien is hij niet meer dan het excuus voor haar zelfdestructie.

Het is knap hoe Wootliff begrip wekt voor Kates domme keuzen, al blijft het een dun koord tussen empathie en weerzin. True Things buigt soms iets te gemakkelijk mee met de nukken van de hoofdpersoon, maar is toch een mooi, beklemmend portret van een vrouw die zichzelf probeert te verliezen.