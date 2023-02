‘Mijn film ‘Women Talking’ gaat vooral over wat er ná seksueel misbruik moet gebeuren; hoe we verder gaan met elkaar’

Jessie Buckley in 'Women Talking' van regisseur Sarah Polley.

Het is alle vrouwen binnen deze mennonitische gemeenschap al eens overkomen, oud én jong. Wakker worden met blauwe plekken, pijn en bloed op de lakens. Ze hebben geen idee wat hun is overkomen, maar in sommige gevallen zijn ze wel zwanger. Jarenlang gebeurt het, tót één man wordt betrapt. Dan blijkt dat een aantal mannen uit hun gemeenschap – hun eigen echtgenoten, broers, vaders en zoons – de vrouwen systematisch drogeren en verkrachten.

In Women Talking, genomineerd voor twee Oscars (waaronder die voor beste film), roepen de vrouwen een vergadering bijeen, zonder de mannen. Wat te doen? Blijven en vergeven, weggaan en verdoemd zijn of blijven en vechten?

Dus praten ze, de vrouwen. Ze praten over vergiffenis, en hoe moeilijk dat kan zijn. Over wat je moet met woede en frustratie. Over de zin van wraak. Ze vragen zich af of geweld in de aard van de man zit of het gevolg is van een systeem. Of dat systeem te doorbreken is. En zo ja, hoe dan.

Sarah Polley. Beeld Getty

Regisseur Sarah Polley (44), die voor haar scenario ook een Oscarnominatie ontving, verfilmde het gelijknamige boek van Miriam Toews als een mythologische vertelling, die zich afspeelt in een tijdloos, fraai niemandsland, maar tegelijkertijd actueel en werelds is.

Polley, als regisseur bekend van Away from Her (2006) en Take This Waltz (2011), werkte tegelijkertijd aan deze film en haar biografische essaybundel Run Towards the Danger. Daarin omschrijft ze ingrijpende gebeurtenissen uit haar eigen leven, zoals een aanranding door de Canadese presentator Jian Ghomeshi. Als kindacteur is Polley meerdere keren in levensgevaar geweest op de set van The Adventures of Baron Munchausen. Verwerken, stelt ze in de bundel, kan alleen door traumatische gebeurtenissen onder ogen te komen.

Women Talking voelt als een mythologisch verhaal over misbruik.

‘Tegelijkertijd is het universeel. Miriam Toews schreef het nog voor de hele #MeToo-beweging. We hebben de afgelopen jaren veel gesproken over de schade door het misbruik. Dat is heel belangrijk, maar wat ik geweldig vond aan het boek is dat het gaat over hoe het daarna verder moet. Hoe komen we op één lijn? Hoe kunnen we openstaan voor mensen met wie we het niet eens zijn? Hoe kunnen we opbouwen in plaats van vernietigen?’

Mannen zie je amper in de film; de enige met een significante rol is extreem zachtaardig.

‘Het personage van Ben Whishaw is het voorbeeld van hoe mannen ook constructief kunnen zijn, kunnen luisteren en helpen. Deze film is voor mij ook geen aanval op mannen. Het gaat over structuren en de lessen die mannen leren in onze samenleving, en hoe zij daar ook slachtoffer van zijn. Het patriarchaat is giftig voor iedereen.’

Werd er op de set door makers en acteurs onderling ook veel over deze thematiek gesproken?

‘Zeker, en het was geweldig om zo gemeenschappelijk over onze ervaringen te kunnen praten. Omdat we filmden tijdens de coronapandemie waren we geïsoleerd. Dat heeft alles veel intiemer gemaakt en de discussies die we voerden hadden soms direct invloed op de film.’

Hoe dan?

‘Er is bijvoorbeeld een scène waarin een moeder excuses aanbiedt aan haar dochter, die door haar man wordt mishandeld. Ze doet dat omdat ze inziet dat ze door weg te kijken in zekere zin medeplichtig is. Er was een crewlid dat in een vergelijkbare gemeenschap soortgelijke dingen had ervaren. Zijn ouders hadden zich nooit verontschuldigd. Hij werd bij deze scène ons ijkpunt. We hebben hem steeds laten meekijken, hem laten beoordelen of het excuus in de film voor hem zou werken of niet. En we hebben het net zo vaak herschreven tot dat zo was.’

Was u niet bang dat u zo ook allerlei trauma’s oprakelt op de set?

‘Omdat het onderwerp zo heftig is hadden we kortere werkdagen dan gebruikelijk. Er was altijd een psycholoog op de set aanwezig. En we hadden als regel dat iedereen op elk moment even pauze kon nemen als het te veel werd.’

U bent zelf als kind getraumatiseerd op een filmset van regisseur Terry Gilliam. Was u zich daardoor extra bewust van uw verantwoordelijkheid als regisseur?

‘De manier waarop ik me gedraag als regisseur heeft alles te maken met mijn ervaringen als actrice. Het voelt als een voorrecht om op een set te staan en dingen helemaal anders te kunnen doen.’

Op welke manier?

‘Voor mij is de film nooit belangrijker dan de mensen die hem maken. Als iemand ergens problemen mee heeft, moet je diegene niet pushen maar het op een andere manier oplossen. En ik denk dat dat uiteindelijk alleen maar beter is voor de film; alleen als mensen zich veilig voelen, durven ze risico’s te nemen.’

‘Women Talking’.

U noemt uw manier van filmen ‘feministisch’.

‘Ik bedoel daarmee dat ik filmmaken in essentie als een collectief proces zie. Daarmee handelen we dus niet langer volgens het uitgangspunt dat iedereen simpelweg doet wat een enkele, dominante stem voorschrijft. Ik sta open voor suggesties van iedereen. In elke fase van het proces is ruimte voor discussie en moeten we tot een consensus zien te komen.’

Mannelijke regisseurs werken zo niet?

‘Jawel hoor, ik heb dat ervaren bij Wim Wenders, onder meer. Maar dan vind ik het nog steeds een feministisch proces. Omdat het tegen het archetype van de losgeslagen mannelijke regisseur gaat, dat de filmindustrie behoorlijk in de weg heeft gezeten.’

Het lijkt alsof de manier waarop uw films worden gemaakt, identiek zijn aan het proces dat de vrouwen in Women Talking doorlopen: praten én luisteren, openstaan voor de meningen en ervaringen van anderen.

‘Dat was precies het idee. De geest van het boek vangen door op een vergelijkbare manier te werk te gaan.’