Zo houd je je kamerplanten in leven

Vol goede moed zet je een versgekochte, frisgroene plant in je woonkamer. Dit keer ga je alles anders doen. Dit keer blijft je krulvaren wél leven. Dus geef je hem regelmatig een fikse plens water. En vervolgens gaat hij alsnog dood. Help?

Schrijver en blogger Jelmer de Boer wilde weten waarom zijn kamerplanten vaak zo snel verlepten, en schreef er een boek over: Handboek voor mensen die hun kamerplanten altijd dood laten gaan. De Gids vroeg hem hoe je voortijdige plantsterfte kunt voorkomen.

Google je plant

Dit is de belangrijkste boodschap die De Boer heeft, vertelt hij in zijn met planten gevulde appartement. ‘Weet wat je in huis haalt, steek een kaartje in de pot met daarop de Latijnse plantennaam. Zelf tik ik die naam in op YouTube voor ik een plant koop, en kijk ik er filmpjes over. Waar komt hij vandaan, waar moet hij staan, hoe kun je hem het beste verzorgen. Op die manier weet je veel beter wat er aan de hand is als je plant het niet goed doet. Zoek dan gewoon op de Latijnse naam plus het symptoom dat je ziet.

‘Sinds ik foto’s van mijn planten op Instagram plaats, sturen mensen mij foto’s van hun planten met de vraag wat ze ermee moeten doen. Dat vind ik heel apart, dat mensen mij dan een bericht gaan sturen. Google gewoon, dan vind je het antwoord waarschijnlijk wel! Maar dan moet je dus wel weten wat je aanschaft. Verdiep je er even in.’

Geef niet blind water, maar voel eerst aan de grond

Als je een plant koopt bij een tuincentrum, zitten daar vaak al basale verzorgingsinstructies bij. ‘Geef één keer per week water’, staat daar bijvoorbeeld op. Dat is onzin, zegt De Boer. ‘Je zegt ook niet bij een auto dat je iedere week moet tanken. Het hangt er maar net vanaf hoeveel water een plant gebruikt. Als het warm is en je planten hard groeien, verbruiken ze veel water en moet je vaker bijgieten. Hetzelfde geldt als je ziet dat de bladeren wat slap worden. Is het een kleine plant in een grote pot, dan verbruikt ze niet zoveel en kun je best wat minder vaak bewateren.

‘Zorg dat de grond constant vochtig is, dat is voor de meeste planten een veel logischer instructie. Bij vetplanten en cactussen moet de grond eerst uitdrogen voor je weer water geeft. Om te checken hoe vochtig de grond is, moet je je vingers in de grond steken. De bovenste laag droogt namelijk veel sneller uit dan de rest, zeker in een Nederlandse winter als de verwarming aanstaat en de lucht droger wordt. Maar het gaat om de laag eronder.’

Gebruik een pot met gat erin

‘Zet een plant niet direct in de sierpot, maar houd hem in een aparte binnenpot. Of gebruik een pot met een gat onderop, die je dan weer op een schotel zet. Op die manier kan een teveel aan water weglopen en voorkom je dat een pot onderin helemaal gevuld is met water, wat voor rottende wortels zorgt. Check ook na het water geven of het wel goed in de aarde is opgenomen. Wat onder in de pot blijft staan, moet je weggieten.’

Doe een scheutje plantenvoeding bij het gietwater

‘Het is verstandig om planten in de zomer extra voeding te geven, want dat is de periode dat ze groeien. Ook planten die binnen staan ervaren die seizoenen, ondanks dat het daar altijd warm is, omdat er in de zomer veel meer licht is dan in de winter. Je geeft je planten de voedingsstoffen die ze nodig hebben door gewoon een scheutje plantenvoeding bij het gietwater te doen of door ze te verpotten en verse potgrond te geven.’

Waarom zijn planten nu zo’n hype? ‘Ik denk dat mensen op zoek zijn naar zingeving’, zegt De Boer. ‘Dat is misschien een beetje een overdreven antwoord, maar het komt erop neer dat mensen hobby’s zoeken. Het helpt ook wel dat planten hun eigen marketing doen omdat ze mooi zijn en omdat je ze makkelijk kunt delen. Bovendien is het heel goedkoop en heb je ze zo in huis gehaald. Het is een makkelijkere lifestylekeuze dan een sixpack krijgen.’

Bijna alle planten hebben licht nodig

‘Planten hebben licht nodig. De een meer dan de ander, maar zonder licht doen weinig planten het goed. Daarom is het geen goed idee om een varen in je badkamer te zetten als daar geen raam is. Direct in het zonlicht is vaak ook geen goed idee. Tropische planten staan in hun natuurlijke habitat namelijk ook niet in de volle zon, maar onder de schaduw van de jungle. Woestijnplanten als cactussen kunnen natuurlijk wél goed tegen de volle zon.

‘Als een plant heel langzaam groeit, minder groen wordt dan zou moeten of overdreven richting het licht groeit, dan staat ze waarschijnlijk op een te donkere plek. Ziet-ie er verlept uit of komen er bruine of doorschijnende plekken op het blad? Dan staat de plant waarschijnlijk op een te zonnige plek.’

Houd de lucht vochtig

‘De meeste planten die we in Nederland als kamerplant houden, komen van oorsprong in tropische gebieden voor. Dat betekent dat je er dus wel voor moet zorgen dat ze op een relatief warme plek staan, en niet in een koude schuur. Dicht bij ramen of op een verwarming kan het te koud of te warm zijn voor een plant.

‘Als je een raam openzet, komt er koude lucht van buiten je huis in. Die kan minder vocht bevatten dan warme lucht. Wanneer die drogere lucht in je huis wordt opgewarmd, kan hij dus meer vocht bevatten. Dat vocht onttrekt de lucht aan je planten, waardoor die weer uitdrogen. Verhoog dus de luchtvochtigheid in je huis door een luchtbevochtiger te nemen of door waterbakjes op je verwarming te zetten.’