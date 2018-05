Tijdelijk droog weer op komst

Een hogedrukgebied bevindt zich dicht bij Nederland. Het hoog is niet heel krachtig, maar zorgt wel tijdelijk voor droog weer. Het wordt eventjes ook weer warmer, na een vrij koele Hemelvaartsdag. Vanochtend kan er mist voorkomen, maar die lost al snel op. Vervolgens schijnt de zon geregeld en het blijft droog. De wind draait geleidelijk naar het zuidoosten en is zwak tot matig, 2 of 3 Bft. Het wordt 16 tot 18 graden in de kustprovincies en lokaal 20 graden in het zuidoosten.

Komende nacht is het rustig met brede opklaringen. De minima komen uit rond 10 graden. Zaterdag begint de dag overal vrij zonnig en de temperatuur stijgt naar 21 tot 24 graden. In de middag kan er een enkele regen- of onweersbui ontstaan in het oosten van het land. ’s Avonds volgt er ook buiige regen in het zuidwesten.

Op zondag, Moederdag, is het waarschijnlijk tamelijk bewolkt, regenachtig en vrij koel met maxima van 12 tot 15 graden op veel plaatsen. Een uitzondering is het noordoosten, daar wordt het 18 graden en is er ook de meeste kans op zon.

Volgende week blijft het wisselvallig, met wat zon maar elke dag ook kans op regen. Maandag is het nog vrij koel, de maxima liggen rond 16 graden. Op dinsdag en woensdag stijgt het kwik naar ongeveer 19 graden, een normale waarde voor half mei.