Roetbrakende diesels betalen meer wegentax

Bijna een half miljoen eigenaren van een oude dieselauto hebben de afgelopen dagen een brief gekregen waarin staat dat hun wegenbelasting volgend jaar stijgt vanwege de hoge fijnstoftuitstoot van hun voertuig. Deze groep betaalt vanaf januari een toeslag van 15 procent op de wegenbelasting. Een gemiddelde oude dieselrijder is hierdoor jaarlijks 225 euro extra kwijt.

De maatregel, ook wel roettaks genoemd, is bedoeld om het aantal sterk vervuilende diesels zonder roetfilter sneller van de weg te krijgen. Volgens het ministerie van Financiën gaat het om 259 duizend dieselauto’s en 360 duizend lichte bedrijfsdiesels. Dit aantal ligt hoger dan het genoemde half miljoen, doordat sommige auto’s nog bij een dealer te koop staan en daardoor nog geen eigenaar heeft, aldus het ministerie.

Diesels zonder roetfilter stoten veel meer fijnstof uit dan voertuigen die wel zijn voorzien van zo’n filter. Roet bestaat uit zeer fijne en ultrafijne kankerverwekkende koolstofdeeltjes. Vooral de kleinste deeltjes zijn waarschijnlijk schadelijk, doordat ze via de longen in de bloedbaan komen en zo ook andere organen bereiken, aldus een rapport uit 2013 van het Europees milieuagentschap EEA. Eigenaren van een diesel die meer dan 5 milligram fijnstof per kilometer uitstoten, moeten vanaf volgend jaar meer wegenbelasting betalen.

Door vervuilend dieselen duurder te maken, hoopt het ministerie ‘op een verdubbeling van de afname’ van roetbrakers. Hoe zich dat vertaalt in aantallen moet volgend jaar blijken’, meldt het ministerie van Financiën. Naast belastingmaatregelen zullen oude diesels vaker op milieuzones in steden stuiten. Zo weert Amsterdam over een jaar dieselauto’s ouder dan 2005 uit het centrum en heeft de stad vanaf januari een sloopregeling voor eigenaren van zo’n auto.

Brancheclubs als Bovag en Rai willen graag een landelijke sloopregeling voor 700 duizend oudere diesels. De maatregel is vooral bedoeld om stikstof terug te dringen, maar zal weinig effect hebben, omdat de uitstoot van stikstofoxiden door diesels de laatste vijftien jaar nauwelijks is afgenomen, ondanks steeds strengere normen, blijkt uit diverse onderzoeken door TNO. Alleen de allernieuwste diesel zijn wat betreft NOx schoon. Vooralsnog is er nog geen sprake van een landelijke sloopregeling, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.