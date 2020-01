Op de Beurs voor Bijzondere reizen blijft Iran gewoon een fantastische bestemming

De stand van Iran op de Beurs voor Bijzondere reizen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Het begint al meteen bij het inchecken’, zegt een stel dat zojuist een stand over Iran heeft bezocht op de Beurs Bijzondere Reizen in Amsterdam. ‘Wat goed dat jullie ons land bezoeken!’, zeiden Iraanse medepassagiers. Ze gaven hun nummers voor als we hulp nodig zouden hebben.’

Met dromerige blik: ‘Nergens ter wereld vind je zulke aardige en gastvrije mensen.’ Dit jaar willen ze voor de tweede keer op vakantie naar Iran.

Op de dag dat Iran toegeeft per abuis een verkeersvliegtuig te hebben neergehaald buiten Teheran, is er nog altijd belangstelling voor een trip door Perzië. De zes touroperators gespecialiseerd in Iran op de jaarlijkse reisbeurs in de Beurs van Berlage hebben al veel crises meegemaakt: de Golfoorlog, 9-11, sancties. Maar ook komende week vertrekken gewoon weer Nederlandse toeristen naar Iran, een land dat sinds kort oranje kleurt op de website van Buitenlandse Zaken (alleen noodzakelijke reizen).

Iran investeerde laatste jaren flink in haar toeristische infrastructuur. Visaprocedures zijn versoepeld. Beginnende hoteliers en aanbieders van woestijnovernachtingen of skitochten ontvangen royale belastingkorting.

De potentie is enorm: Iran grenst aan twee zeeën, biedt twee ruige bergketens met skioorden, loeihete woestijnen, wonderschone steden langs de Zijderoute en verfijnde cultuur. Veel reisbladen en kranten als The New York Times riepen Iran afgelopen jaar uit tot beste reisbestemming.

Dat had effect. Vorig jaar bezochten ruim acht miljoen toeristen Iran (in 2008 was dat nog 2,5 miljoen). De bezoekers leveren de regering schaarse buitenlandse deviezen op, die hard nodig zijn nu de olie-inkomsten teruglopen door internationale sancties. Het toerisme levert ook werkgelegenheid op in een land waar de economie hard is geraakt.

‘Het neerhalen van dat vliegtuig is vreselijk nieuws’, zegt de Iraans-Nederlandse Neda Kazemi van Ciran Travel (sinds 1994). ‘Maar het was een trieste fout. Het eerste incident in veertig jaar! Iran is volgens mij nog steeds een van de veiligste landen ter wereld.’

Komende week stuurt zij weer een groep Nederlandse toeristen op pad, naar Baluchistan zelfs, een grensregio regio die zelfs rood is ingekleurd door Buitenlandse Zaken. ‘Het zijn ervaren reizigers, die al eerder met ons naar Iran zijn geweest.’ Mocht een klant toch afzeggen, dan zal zij de reissom terugstorten.

Een ouder echtpaar dat zich op de vakantiebeurs oriënteert op een tweede reis naar Iran, herhaalt wat veel Irangangers zeggen na terugkeer: ‘Er klopt niets van dat negatieve beeld in de media. Iraniërs zijn de liefste mensen op aarde!’

Toch wachten ze nog maar even, voordat ze boeken. Een andere dame die brochures verzamelt: ‘Iran is de droombestemming van mijn man, maar nu wachten we toch een jaartje.’

Voor wie nog niet is geweest: Iraniërs spreken vaak buitenlanders aan op straat. Niet om je een winkel in te kletsen, maar om je glunderend welkom te heten. In restaurants bieden mensen spontaan hun stoel aan. ‘Welkom in Iran! Geloof niet wat je ziet op televisie. We houden van vrede en we houden van u!’, noteerde deze verslaggever tijdens een recent bezoek aan Teheran.

De aanbieders van reizen naar Iran verwachten dat de crisis wel weer overwaait. ‘Ik ben architect, reizen organiseren is mijn hobby’, zegt Askhan Hashenkhani van PersinTravel. Hij organiseerde een architectuurreis voor medestudenten en zag hoe ontroerd die raakten door de Iraanse gastvrijheid. ‘Sindsdien hou ik nog meer van mijn land en wil ik dat gevoel aan zoveel mogelijk mensen meegeven.’

De bedenker van een nieuwe fietsroute door Iran – van Perzische Golf naar de Kaspische Zee – heeft geen boodschap aan de kleur van de landkaart. ‘Oranje, rood; dat is allemaal politiek’, zegt Mehrdad Eskenasi van Adventure Iran. ‘Ik woon in Teheran, ik heb die route net gefietst. Alles is veilig. Iedereen is heel behulpzaam.’

Veel aanbieders hebben wel last van de sancties. ‘Wij vliegen altijd met Iran Air, zodat het geld in Iran terecht komt’, zegt Kazemi van touroperator Ciran. ‘Maar Schiphol weigert hen te voorzien van kerosine, zodat we een tussenlanding moeten maken.’

Onlangs zegde de ING Bank haar rekeningen op, omdat Kazemi tickets had gekocht bij Iran Air. ‘Belachelijk, zelfs de gedeelde bankrekening van mijn 90-jarige moeder! Waarom?’