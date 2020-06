Kappen nou! De grote Volkskrant-mondkapjestest

Of ze nut hebben is de vraag, dat ze per 1 juni verplicht zijn in het ov is zeker. Waar koop je ze, wat kost dat, welke beschermen het best? En zijn er ook mooie maskers? Het mondkapjestestpanel van de Volkskrant shopte, testte en poseerde met een dwarsdoorsnede van het huidige aanbod aan niet-medische maskers.

Houd het virus eens voor het lapje

Niemand die het dilemma van de mondkapjes de afgelopen week beter ving dan Trouw-cartoonist Pieter Geenen. ‘Welke mondkapjes u moet gebruiken?’, laat Geenen een getekende premier Rutte op een persconferentie zeggen. ‘Als het maar geen goede zijn. De goede mondkapjes zijn voor de zorg.’

Hebben de ‘niet-medische mondkapjes’ die we hier bespreken dan geen zin? Natuurlijk wel. Ze voorkomen dat u, als u corona onder de leden heeft maar er nog niet veel van merkt, virusdeeltjes rondstrooit. Via neus en mond, door te praten, te lachen, te kuchen of te niezen. En dat u door aan uw neus of mond te zitten virusdeeltjes aan uw hand krijgt en die weer onbedoeld achterlaat op deurkruk of liftknop.

Tussen de ‘niet-goede’ mondkapjes vonden we wel degelijk heel behoorlijke exemplaren. Belangrijk om op te letten: zorg dat het kapje goed afsluit, zodat het virus, mocht u niezen, niet via een omweg naar buiten glipt. En kies geen kapjes van materiaal waar u dwars doorheen kunt kijken. Het coronavirus lift mee op speekseldruppeltjes tot 5 duizendste van een millimeter klein. Wat u met het blote oog waarneemt als kleine gaatjes in de stof, zijn voor het virus al snel riante poorten naar de buitenwereld.

Ook belangrijk: gooi wegwerpkapjes na gebruik echt weg, en was wasbare kapjes op 60 graden. Stomen, strijken of het kapje een paar dagen wegleggen tot het virus vanzelf uit elkaar is gevallen kan ook, alleen zullen officiële richtlijnen het niet snel aanraden, vanwege de lastig meetbare uitkomsten.

En zorg dat u geen medische mondkapjes koopt, gecertificeerd en herkenbaar aan een Nederlands of Europees nummer zoals ‘NEN-EN-149’. Zo zou u de maskers onbedoeld kunnen wegkapen voor de mensen die ze het hardst nodig hebben, de professionals in de zorg. De paar witte, ziekenhuisachtige maskers in deze test zijn in elk geval niet-medische maskers: ze hebben de officiële Europese keuring niet doorstaan.

Afgezien daarvan: wie wil er nog een zorgkapje, als u ook kunt kiezen voor een van de bonte ontwerpen uit deze test? Prima geschikt als aanvullende bescherming op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet lukt, stellen gezondheidsdiensten van de Amerikaanse CDC tot de Europese ECDC in Zweden. En ze zijn nog leuk om te kopen of te maken ook.

Tot slot de belangrijke mondkapjesregel: nooit met je handen aan het kapje zitten! Of je een masker zelf op en af kan zetten zonder het kapje aan te raken, is dan ook een van de criteria waarop we de mondkapjes beoordelen. Maar waarom eigenlijk? Je moet toch ook al eerst je handen wassen, wat kan er dan nog misgaan?

Een terechte vraag. De extra voorzorg zegt vooral iets over de steriel-witte omgeving waarin de mondkapkunde tot stand kwam: de zorg, met al zijn broze patiënten, waar één ronddwarrelend micro-organisme al genoeg kan zijn om de hele tent op zijn kop te zetten. In de trein of de stadsbus lijkt het allemaal wat overdreven.

Aan de andere kant: microbiologen wijzen erop dat het kapje kan dienen als vangnet voor ziektekiemen, zeker als het gemaakt is van stof die vocht vasthoudt. Wie het kapje dan aanraakt, kan de ziektekiemen alsnog aan de handen krijgen en ergens aan afvegen. Zie het kapje dus niet alleen als mondjuweel maar ook als een vieze zakdoek: die pak je ook bij voorkeur niet op met de hand. (MK)

WEGWERPMASKERS

Wie ‘mondkapjes kopen’ intypt in een zoekmachine komt een heleboel uit de grond gestampte webwinkels tegen. Zo is daar Botect, normaal gesproken handelaar in reisartikelen, maar nu die branche op z’n gat ligt voorlopig importeur van Italiaanse plastic mondmaskers met vervangbare filters. Of neem mondkapjes.nl, vóór de coronacrisis een optometriepraktijk, nu ook aanbieder van verschillende soorten wegwerp- en herbruikbare mondkapjes. Het geeft een kijkje in het landschap van vraag en aanbod in het coronatijdperk.

Ook via al bestaande webwinkels zoals Amazon of Bol worden verschillende soorten mondkapjes aangeboden, met en zonder certificaten. De meeste daarvan zijn niet-medisch, wat inhoudt dat ze geschikt zijn voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer of supermarkten. De kapjes die op deze websites te koop staan, verschillen qua materiaal en het aantal lagen. Zo zijn er maskers met een luchtfilter erin, wasbare katoenen maskers en de drielaagse wegwerpmaskers van blauwe tissue. Ook zijn er kleinere maskers voor kinderen te vinden, inclusief vrolijke print.

Het kan even speuren zijn naar fysieke winkels waar mondkapjes te koop zijn. De kapjesschappen van de bouwmarkten waren op het moment van deze test nagenoeg leeg. Bij stomerijen, kleermakers, schoenmakers en tabakszaken zijn ze vaak wel voorradig, en binnenkort ook volop bij Etos, Kruidvat, Hema en AH. (MC)

Mondkapje van Mister Minit. Beeld Studio V

Winkel: Mister Minit, Utrecht

Aanduiding: CE en een heleboel Chinese tekens

Materiaal: Lichtblauwe tissue met ijzeren staafje

Prijs: € 50 voor 50 stuks, of € 2,50 voor 1 los exemplaar

Veiligheid: Simpel maar doeltreffend. Wel wat lekkage langs de wangen.

Coolfactor: Nul

Draagcomfort: Door het ijzeren staafje blijft het enigszins op z’n plek. Elastiek bij de oren stoort niet. Feit dat je je eigen koffieadem ruikt geeft wellicht aan dat het beter isoleert dan textiel.

‘Face shield’ van Executieverkoop Utrecht. Beeld Studio V

Winkel: Executieverkoop Utrecht

Aanduiding: Face shield – Direct splash protection

Prijs: € 9,95

Materiaal: Doorzichtig plastic met schuimrubber stootband

Veiligheid: Afwasbaar en volledig vochtdicht. Helaas wel maar aan één kant: via de zij- en onderkant hebben snotslierten en slijmdruppels vrij spel.

Coolfactor: ★★☆☆☆ (een soort liefdesbaby van een skibril en een zonneklep)

Draagcomfort: De schuimband aan het masker zorgt ervoor dat het best lekker zit.

‘Shen Huang Disposable Folding Mask’ van Executieverkoop Utrecht. Beeld Studio V

Winkel: Executieverkoop Utrecht

Aanduiding: Shen Huang disposable folding mask, bacterial filtration efficiency > 95%

Materiaal: Stofzuigerzakachtige dikke tissue met plastic ventiel

Prijs: € 14,95 voor 2 stuks

Veiligheid: Geen wonder dat dit masker niet door de keuring kwam als medisch materiaal. Tocht aan alle kanten.

Coolfactor: Nul (want een fop-medisch-masker)

Draagcomfort: Zeer matig, de oren worden vrij bruut naar standje flap getrokken, de bovenkant snijdt onder de ogen. Ademen gaat door het filter wel goed.

‘Mingjiangyihu KN95 multiple layer protective mask’ van mondkapjes.nl Beeld Studio V

Aanduiding: Mingjiangyihu KN95 multiple layer protective mask

Materiaal: Het masker bestaat uit vijf lagen gemaakt van non-woven polypropyleen. In het midden zit een filter.

Prijs: € 42,90 voor 10 mondkapjes, exclusief verzendkosten

Veiligheid: Het kapje wordt vochtig van binnenuit. En als je goed articuleert, plopt je neus tevoorschijn. Een vijflaags afzakmasker.

Coolfactor: Nul

Draagcomfort: Het masker is licht en luchtig en er zit er een neusclip aan de voorkant – wat dus niet voorkomt dat het masker afzakt.

Stofmasker van de Gamma. Beeld Studio V

Winkel: Gamma

Aanduiding: Eenvoudig stofmasker

Materiaal: Stug katoen

Prijs: € 3,99 voor 3 stuks

Veiligheid: Al bij de eerste keer opzetten schoot het elastiek los. Doorgeknaagd door een virus zeker. Geen goede reclame, Gamma!

Coolfactor: Nul. Misschien komt er een tijd dat het dragen van stofkapjes mode wordt. Maar die tijd is nog niet aangebroken.

Draagcomfort: Zeer matig

Mondmasker van botect.nl. Beeld Studio V

Aanduiding: Duurzaam mondmasker met vervangbare A+B-filters

Materiaal: Het masker is gemaakt van doorschijnend medisch pvc dat met heet water tussen de 60 en 100 graden gereinigd kan worden. Het A-filter dat in het masker gaat is gemaakt van niet-geweven, 100 procent polyester. Het B-filter is 100 procent polypropyleen.

Prijs: € 29,90 voor 2 stuks en 2 keer 50 filters

Veiligheid: Sluit zo beroerd rond de neus dat de pony er bij iedere keer uitademen van omhoog waait. Niezen in het masker durfden we niet aan.

Coolfactor: ★★★☆☆ (want het ziet er best intrigerend uit)

Draagcomfort: De elastiekjes zijn verstelbaar. Ze kunnen achter de oren of achter het hoofd worden vastgemaakt. Ook is er ruimte tussen het masker en de mond en de neus. Omdat het doorzichtig is, zie je nog wat van iemands gezicht.

STOFFEN MONDMASKERS

Nu mondkapjes per 1 juni verplicht zijn in het ov moet je als modeontwerper heel goede redenen hebben om géén kapjes te gaan maken van restjes stof. Vooruitziende entrepreneurs zijn op tijd aan het produceren geslagen. Nieuwe webshops met vrolijke en zelfs stijlvolle mondkapjes schieten overal uit de grond. Ook modehuizen Louis Vuitton en Chanel maken thans mondkapjes, maar let wel: dat zijn geen bedrukte of luxe varianten. Deze grote huizen zetten hun fabrieken in om naamloze kapjes voor medisch personeel te maken. Modelabels die wel kapjes met logo’s (gaan) verkopen zijn bijvoorbeeld het Nederlandse G-Star, het Duitse Adidas en het Amerikaanse Off-White, dat vóór de crisis kapjes verkocht voor 100 dollar per stuk en ze nu ziet weggaan voor het tienvoudige. In dat licht gezien zijn de mooie maar vrij kostbare kapjes van de Amsterdamse modelabels Bas Kosters en Rika heel betaalbaar. Niet van een modehuis maar wel van een gerenommeerde wever zijn de Nominette-kapjes met stof van Van Engelen & Evers uit Heeze. Ook bij webwinkels About You en Etsy is de keuze reuze.

Nou ja, wie een modieus of juist stoer statement wil maken kan z’n lol op. In Amerika worden de meest drieste kapjes verkocht, met bandlogo’s van The Rolling Stones of Black Sabbath, of met een fotoprint van de snor van Frank Zappa. De 100 stijlvolste werden verzameld door vogue.com. Het meest gewild en (minst betaalbaar helaas ook) zijn de kapjes van de Franse Marine Serre en het Amerikaanse label Collina Strada, met lange kleurige linten – gelukkig hebben ze ook een zelfmaakpatroon. In Nederland zijn iets minder luxueuze maar best geinige mondkapjes die tegelijkertijd sjaal zijn te koop, en kapjes met glitters – wassen op 60 graden wordt wel een uitdaging. (CN)

Het ‘Penis print face mask’ van Bas Kosters. Beeld Studio V

Aanduiding: Penis print face mask

Materiaal: 100 procent katoen

Prijs: € 25

Veiligheid: Nogal smal, op een mannenhoofd. Eén keer flink niezen en de klodders vliegen in het rond.

Coolfactor: ★★★★★

Draagcomfort: Zacht en comfortabel. Wel wat dicht op de lippen, waardoor het verschuift als de drager praat. Dus niet lullen, maar poetsen.

Het ‘Take action mask’ van Rika Studios. Beeld Studio V

Aanduiding: Take action mask

Materiaal: 100 procent katoen, wasbaar en strijkbaar. Ook in beige variant.

Prijs: € 25

Veiligheid: Stevig katoen, maar wel nogal smal. Valt niet over de kin en langs de neus kan lucht eruit. Met als gevolg dat de drager er de hele tijd met de hand aanzit.

Coolfactor: ★★★★☆

Draagcomfort: Stevig kapje met dito strikslierten. Als de onderste worden vastgemaakt kan de bovenste strik iets zakken.

Mondkapje van Studio Teigetje&Woelrat®. Beeld Studio V

Aanduiding: Mondkapje, gemaakt naar voorbeeld van een Chinese heer, met een laagje dubbelgevouwen keukenpapier ertussen. Weegt maar 12 gram.

Materiaal: Fijn geweven Belgische linnen batist, wasbaar op 60 graden

Prijs: € 30, alleen op bestelling gemaakt, in meerdere kleuren verkrijgbaar, geleverd in een doosje met een brief.

Veiligheid: Flimsy materiaal waar je bij de naden dwars doorheen kunt kijken. Gelukkig kan er keukenpapier in om de boel nog een béétje te redden.

Coolfactor: ★★★★☆ (met dank aan het Belgische batist en de literaire zweem)

Draagcomfort: Een van de meest luxueuze en prettigst dragende kapjes, qua stof, luchtigheid en zachtheid.

Mondkapje van Nominette. Beeld Studio V

Aanduiding: Double woven mask

Materiaal: Heel dicht geweven, 100 procent gecertificeerd Oekotex van EE Labels, wasbaar op 95 graden, strijkbaar.

Prijs: € 19,50 voor 5 stuks

Veiligheid: Veilig materiaal, maar ondoenlijk om op te zetten zonder het met de handen aan te raken. Voor virussen die eruit willen: dat kan langs de neusbrug.

Coolfactor: ★★★★☆

Draagcomfort: Verrassend goed, zeker voor een simpel recht lapje met elastiek. Sluit goed aan, blijft makkelijk zitten, ademt prettig.

Mondkapje van Cover Yourself. Beeld Studio V

Aanduiding: Speciaal ontworpen voor een comfortabele pasvorm. Met twee draadstoppers aan de achterkant en 3 verwisselbare filters, na 72 uur te vervangen.

Materiaal: 100 procent katoen

Prijs: € 19

Veiligheid: Moet uitgebreid worden bepoteld om het filter erin te frotten en uit te vinden wat onder en boven is. Veel luchtlekkage via de kin.

Coolfactor: ★★★★☆ (mooie stoffen en fraaie dessins)

Draagcomfort: Door de dubbele lagen stof en het filter voelt het wat zwaar en drukt het wat bij de (niet eens zo prominente) neus. De sluiting met draadstoppers maakt op- en afzetten een hele klus, maar het blijft wél goed zitten.

Mondkapje Van BamBoe. Beeld Studio V

Aanduiding: Wasbaar tweelaags kapje waar je zelf een filter, keukenpapier of bamboe tissue tussen kunt leggen

Materiaal: 100 procent bamboesatijn, fairtrade gemaakt in Europa

Prijs: € 8,95

Veiligheid: Neemt veel vocht op. Ideale ontmoetingsplek voor ziektekiemen. Die hebben door de poreuze stof bovendien ruim zicht naar buiten. Kan gelukkig wel op 60° worden gewassen

Coolfactor: ★★☆☆☆ (oogt een beetje serieus, maar wel bijzonder dat het van bamboe is)

Draagcomfort: Dit kapje zit zalig zacht en is licht en luchtig.

Mondkapje van lotika.nl. Beeld Studio V

Merk: Tranquillo via Lotika.nl

Aanduiding: GOTS (Global Organic Textile Standard), gecertificeerd

Materiaal: Drielaags jersey, biologisch katoen en elastaan

Prijs: € 9,95

Veiligheid: Sluit beroerd aan, zakt af, lekt aan de zijkant. De virusdeeltjes boffen toch maar.

Coolfactor: ★★★☆☆

Draagcomfort: Lekker licht en zacht, zeker ook bij de oorelastieken, maar het gaapt naast de neus onder de ogen. Ademen (dus) geen probleem, maar zien wel een beetje.

Mondkapje van Kleurrijk Kindje. Beeld Studio V

Aanduiding: Mondkapje (ook verkrijgbaar in kindermaten)

Materiaal: Katoen, in verschillende prints verkrijgbaar

Prijs: € 40 voor 8 stuks

Veiligheid: Een van de veiliger kapjes, met een goede pasvorm en degelijk dubbellaags katoen. Het opzetten nodigt wel uit tot aanraken.

Coolfactor: ★★★☆☆ (meer lief dan cool)

Draagcomfort: Lekker licht, niet heel zacht, maar het blijft goed zitten. Wel een beetje gedoe met zelf strikken.

Mondkapje van Mister Minit. Beeld Studio V

Winkel: Mister Minit Utrecht Centrum

Aanduiding: Mund/Nase Behelfsmasken

Materiaal: 100 procent polyester, grijs, binnenlaag non-woven, wasbaar tot 95 graden, geen ijzeren staafje.

Prijs: € 4,95

Veiligheid: Dubbellaags, maar sluit niet goed af en is dun.

Coolfactor: ★★☆☆☆ (zo niksig dat het weer stoer wordt)

Draagcomfort: Het kapje is licht en ademt prima, maar de knoopsluiting zakt een beetje uit. Daarbij gaapt het bij de kaken en puilt het kapje uit als een soort grimas.

ZELFMAAKKAPJES

Het is best handig een hele rits mondkapjes in huis te hebben, want het advies luidt: hooguit een paar uur dragen, na elke (enkele) ov-reis wisselen, na elke kop koffie ook (want: aangeraakt); reken maar uit hoeveel kapjes er nodig zijn in een pakweg vierpersoonshuishouden. Zelf maken is dan een betaalbare optie: meer dan een paar lapjes stof en een stuk elastiek is er voor de meeste modellen niet nodig.

Op de site met corona-informatie van de overheid staat sinds afgelopen weekend een ‘voorbeeldinstructie voor een niet-medisch mondkapje’. Benodigdheden: ‘textiel’, elastiek, schaar, naald en draad of naaimachine. Het patroon is bijzonder simpel en daardoor ook snel in elkaar te zetten, ook door niet-ervaren handwerkers. Dat is sympathiek van onze overheid, maar het feit dat de zomen niet netjes hoeven te worden afgewerkt heeft als nadeel dat het kapje al na een paar keer wassen zal rafelen. Het heeft ook al geen binnenvoering voor een filter, waardoor het echt niks méér is dan een plat lapje zonder neusruimte. Dan de Belgische autoriteiten, die hebben op maakjemondmasker.be een veel ingenieuzer patroon gezet. Het kost even wat naaiwerk, maar dan heb je ook een keurig geplooid kapje dat ruimte biedt voor een (koffie)filter (en een geprononceerde neus). Tip: vervang de aanbevolen linten door elastiek, want met lint heb je hulp nodig voor het vastmaken en dan staat er dus iemand binnen 1,5 meter in je nek te hijgen.

Andere opties voor handwerkers zijn de doe-het-zelfpakketten die op internet te koop zijn, van The Fashion Filter bijvoorbeeld (€ 17,95 voor een mondkapje dat kant-en-klaar € 43,50 kost) of van het Naaicafé in Arnhem (€ 10) dat ‘antibacteriële katoen’ bijsluit. Helemaal makkelijk, zie YouTube, zijn de varianten van T-shirts, sjaals en oude sokken waaraan geen naald en draad te pas komt – veiligheid niet gegarandeerd. Een stofzuigerzak schijnt beter te beschermen. En daarvan is een mondkapje in een minuut zelf gemaakt. (EvV, met dank aan Theo Tienhooven voor het naaiwerk)

Zelfgemaakt mondkapje volgens een patroon van ‘Knip’. Beeld Studio V

Patroon: zelfmaakmodeblad Knip

Materiaal: Twee lapjes op 90 graden wasbare stof, keukenpapier voor het filter, elastiek

Materiaalkosten: Een paar euro

Moeilijkheidsgraad: Voor de gevorderde naaister (m/v), want precisiewerk; voeren, rolzoompjes stikken etc. Op de website van Knip (knipmode.nl) staat een eindeloos uitvoerig instructiefilmpje.

Veiligheid: Sluit goed af en er kan een filter van keukenpapier in. Een van de veiliger kapjes.

Coolfactor: ★★☆☆☆, ★★★☆☆ of ★★★★☆ (afhankelijk van de gekozen stof)

Draagcomfort: Bovengemiddeld goed, zit prettig door de verhoging op de neus, sluit goed aan.

Zelfgemaakt mondkapje volgens een patroon van rijksoverheid.nl. Beeld Studio V

Materiaal: ‘Textiel’ (niet nader gespecificeerd), elastiek

Materiaalkosten: Een paar euro

Moeilijkheidsgraad: Simpel, met de naaimachine in een half uurtje te doen, ook voor de niet zo ervaren naaister (m/v).

Veiligheid: Het Volkskrant-testpanel maakte hem van laken – dat mag van het ministerie. Gevolg is een kapje waar we dwars doorheen kunnen kijken. Kunt u leuk zwaaien naar de virusdeeltjes daarbinnen.

Coolfactor: ★★☆☆☆

Draagcomfort: Kan beter: bij strak aantrekken drukt-ie de neus plat, maar met wat losser elastiek sluit het kapje niet meer goed aan.

Zelfgemaakt mondkapje volgens een patroon van de Belgische overheid. Beeld Studio V

Materiaal: Twee lapjes stof (‘bij voorkeur katoen’), lint, eventueel filter (bijvoorbeeld ‘een koffiefilter’)

Materiaalkosten: Een paar euro

Moeilijkheidsgraad: Een ingenieus geplooid en dus nogal bewerkelijk model; Paulien Cornelisse schreef dat ze er vijf uur over deed, onze thuisnaaier (m) had een uur nodig, maar die is dan ook zeer ervaren.

Veiligheid: Prima, zeker met extra keukenpapier. Alleen: die ielige lintjes. We moesten de anderhalvemeterregel schenden om te helpen bij het strikken van het nekbandje.

Coolfactor: ★★★☆☆

Draagcomfort: Zit redelijk en met filter voelt het extra veilig, maar het lint is niet ideaal.

Mondkapje, gemaakt met de Fashion Filter DIY-kit. Beeld Studio V

Materiaal: Buitenwerk: polyester en elastaan, binnenwerk: drie lagen, namelijk polypropyleen, viscose en weer polypropyleen.

Materiaalkosten: De set kost € 17,95

Moeilijkheidsgraad: Op het (leuke en goede) instructiefilmpje wordt het kapje met de hand genaaid; met de naaimachine gaat het vanzelfsprekend sneller en is het binnen een half uur te doen.

Veiligheid: Goed materiaal, maar er is wat gefrunnik nodig om het filter op zijn plaats te houden. Met die vieze tengels. Mag eigenlijk niet.

Coolfactor: ★★★★★ (het helpt dat de Fashion Filter op de site door louter mooie jonge mensen wordt geshowd)

Draagcomfort: Door de snuitvorm uitstekend, sluit goed aan, maar zit toch niet benauwd.

Zelfgemaakt mondkapje van een T-shirt. Beeld Studio V

Patroon: mondkapje van een T-shirt (volop te vinden op YouTube-filmpjes)

Materiaal: Een oud (of nieuw, maar afgedankt) T-shirt

Materiaalkosten: De prijs van het verknipte T-shirt

Moeilijkheidsgraad: Geen naaiwerk: met een schaar en twee linkerhanden binnen vijf minuten te maken.

Veiligheid: Verrassend goede filterwerking. Maar na een paar keer niezen loopt u toch echt gewoon rond met een vieze natte zakdoek voor het gezicht. Extra complicatie is dat de elastische stof bij het opzetten met de hand rechtgetrokken moet worden. Dat mag eigenlijk niet.

Coolfactor: ★☆☆☆☆ (zeker als het een verwassen en uitgelubberd T-shirt betreft)

Draagcomfort: Zit best comfortabel, namelijk net zoals een oud, uitgelubberd T-shirt.

GEKKIGHEID

Mondkapje van Chinese kool. Beeld Studio V

De verknipte kool (gespot in Kenia)

Materiaal: Drie lagen Chinese-koolbladeren

Materiaalkosten: Een hele kool kost € 1,59 bij de supermarkt

Moeilijkheidsgraad: Gaatjes maken, elastiek erdoor, knoopje maken, klaar.

Veiligheid: Het koolblad opeten is ongetwijfeld gezonder.

Coolfactor? Koolfactor: ★★★★★

Draagcomfort: Nul – alleen voor noodgevallen (drukke groentemarkt).

Mondkapje van een bh. Beeld Studio V

De verknipte beha

Materiaal: Een cup van een padded (voorgevormde) beha

Materiaalkosten: Gebruik vooral geen La Perla van € 160

Moeilijkheidsgraad: In een vloek en een zucht te maken.

Veiligheid: De neusgaten belanden in het kant, waar virussen natuurlijk makkelijk doorheen kunnen.

Coolfactor: ★☆☆☆☆ (net iets minder lullig dan een onderbroek op je hoofd)

Draagcomfort: Recht evenredig aan de grootte van de cup.

Mondkapje van een stofzuigerzak. Beeld Studio V

De verknipte stofzuigerzak

Materiaal: Stofzuigerzak

Prijs: ca. € 1

Moeilijkheidsgraad: Extreem makkelijk: knippen, perforeren, elastiek erdoor.

Veiligheid: Het veiligste thuismateriaal om een mondkapje van te maken, constateerden wetenschappers die het onderzochten. Jammer dat het spul zo stug is: het sluit zo beroerd af dat de drager van opzij haast een sigaret kan roken.

Coolfactor: ★☆☆☆☆ (vergelijkbaar met het dragen van een luier of XL-maandverband voor het gezicht)

Draagcomfort: Bij niet te strak aansnoeren valt er prima doorheen (maar ook langs) te ademen.

Mondkapje van een sok. Beeld Studio V

De verknipte sok

Materiaal: Sok

Prijs: Kies bij voorkeur een verweesde eenling.

Moeilijkheidsgraad: Drie keer knippen, klaar.

Veiligheid: Open aan de zijkant, zodat de virussen een goede nooduitgang hebben. En als de sok nat wordt, kunnen de ziektekiemen zich gezellig ophopen in de vochtige vezels.

Coolfactor: ★★☆☆☆ (hangt sterk af van de coolheid van de sok)

Draagcomfort: Gewoon niet doen dit, een hak is geen neus.

Laat je niet oplichten Waar geld te verdienen valt, daar zijn oplichters. Dus poppen er in het digitale mondkapjeswoud ook veel malafide webwinkels op, die op het eerste gezicht heel betrouwbaar lijken maar na betaling niks leveren. Het programma Opgelicht van Avrotros besteedde in de uitzending van 12 maart een item aan mondkapjeszwendel en stelde een checklist op. Goed om te weten: alle webshopkapjes uit deze Volkskrant-test werden keurig geleverd.

Als de bliksem

Ook voor kinderen is er genoeg te koop, zoals dit KN95 Children’s Mask van mondkapjes.nl, dat bestaat uit vier lagen non-woven stof (€ 59,95 voor 10 stuks). Ons jongste Volkskrant-testpanellid Robin (6 jaar) gaf het vier sterren, want: ‘Het zit lekker, de stof voelt zacht en er kan nog in geademd worden. Ook bij de oren zit het lekker. Het masker is wel cool, maar zó cool nou ook weer niet. Als je er nou een bliksemschicht op tekent met blauw, dan is het wél weer cool.’