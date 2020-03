Hoe gaan sportscholen, musea en bioscopen om met abonnementen tijdens de coronacrisis?

Een oudere man sport in zijn zolderkamer nu de sportscholen gesloten zijn vanwege het coronavirus Beeld ANP

‘Deze situatie vraagt om creatieve oplossingen’, zegt Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond. ‘Sportscholen zouden bijvoorbeeld het abonnement kunnen verlengen voor de periode waarin de klant niet kan sporten of op een later moment diensten aanbieden tegen een gereduceerd tarief.’

Uit een rondgang langs dierentuinen, pretparken, sportscholen en zwembaden blijkt dat bijna alle bedrijven nog niet weten of abonnees een compensatie kunnen verwachten. Dat geldt ook voor 1,4 miljoen Nederlanders, die een museumkaart hebben. Bezitters van een Museumkaart hebben onbeperkt toegang tot ongeveer 400 musea in heel Nederland, maar kunnen daar op dit moment fysiek geen gebruik van maken.

‘Musea bieden dagelijks wel een afbeelding van hun online collecties aan met bijbehorende achtergrondinformatie’, zegt Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging die de Museumkaart uitgeeft. Moll kan nog niet zeggen of de bezitters van de kaart gecompenseerd zullen worden. ‘Of we een compensatie bieden en in welke vorm is afhankelijk hoelang de musea gesloten blijven. Het liefst nemen we een beslissing in samenspraak met andere instellingen binnen de culturele sector.’

Zwembad

Voormalig topzwemmer Johan Kenkhuis en oprichter van SwimGym probeert zijn abonnees actief te houden. ‘Zwemmen houdt niet op als je uit het water komt. We bieden klanten krachttraining via onze app en hebben woensdag een videoshoot gepland waarmee we nieuwe oefeningen uitleggen.’ Voor Kenkhuis is het afwachten wat de lange termijngevolgen van de crisis zullen zijn voor zijn bedrijf. ‘Wij hebben alleen maar vaste mensen in dienst en moeten het zwembad blijven onderhouden, ook als er niet in wordt gezwommen. Dat brengt hoge kosten met zich mee. De gevolgen van deze crisis kan ik nog niet overzien en daarom weet ik ook nog niet of ik mijn klanten tegemoet kan komen.’

De abonnees van bioscoopketen Pathé weten wel waar ze aan toe zijn. ‘Onze abonnees kunnen vanaf woensdag kosteloos hun abonnement pauzeren of kiezen voor een cadeaukaart. De kaart heeft een waarde van 40% meer dan hun abonnementsgeld. Met deze cadeaukaart kunnen ze bijvoorbeeld thuis films bestellen of tickets kopen als onze bioscopen weer open zijn’, laat woordvoerder Imke van Schaaijk weten.

‘Consumenten en bedrijven zullen solidair met elkaar moeten zijn om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen’, aldus Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. ‘Bij het faillissement van V&D zagen we dat veel mensen koste wat kost hun tegoedbon wilde inruilen. Dat lijkt mij niet de houding die we in deze tijd nodig hebben.’