Het weerbericht voor maandag 18 november: een waterkoude dag met flink wat bewolking

Een lagedrukgebied zorgt maandag voor flink wat bewolking en op een groot deel van de dag valt daaruit ook enige tijd regen of motregen. Beeld ANP

Maandag is het op veel plaatsen een waterkoude dag. Een lagedrukgebied zorgt voor flink wat bewolking en op een groot deel van de dag valt daaruit ook enige tijd regen of motregen. In de vroege ochtend is tijdens intensieve neerslag of in hoger gelegen gebieden ook kans op een vlok natte sneeuw. In de regen wordt het hooguit 5 graden, als het af en toe droog is loopt het kwik op naar zo’n 8 graden. De wind is west tot noordwest en zwak tot matig, 2 tot 4 Bft. In de avond en nacht naar dinsdag trekt de meeste regen noordwaarts ons land uit. In de kustgebieden vallen dan wel weer enkele nieuwe buien. Kouder dan ongeveer 3 graden wordt het niet.

Dinsdag valt ’s ochtends in het noorden van het land nog wat regen. Later is het op een enkele bui na grotendeels droog met vooral in het zuiden ook kans op zon. Met 7 of 8 graden blijft vrij koud.

Woensdag en donderdag profiteren we van een krachtig hogedrukgebied boven het westen van Rusland. Met een zuidoostenwind komt iets minder koude lucht onze kant op, waardoor het kwik oploopt naar 8 of 9 graden. De zon schijnt nu en dan en het blijft vrijwel overal droog.

Vrijdag later op de dag neemt de kans op regen weer toe als een Atlantisch lagedrukgebied langzaam richting onze omgeving beweegt vanuit het zuidwesten.