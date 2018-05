Het weer: warm tijdens pinksteren

De dag begint met veel bewolking, maar het is wel overal droog. In de loop van de dag breekt de zon vaker door.

Op sommige plaatsen kan dat moeizaam gaan, waardoor de bewolking lang blijft overheersen. De noordwestenwind is afgenomen ten opzichte van voorgaande dagen en is nu meest matig, 3 of 4 beaufort. Vanmiddag wordt het 14 graden in het noordwesten en 18 of 19 graden dieper in het binnenland.



Morgen zien we nog steeds een afwisseling van wolken en opklaringen. Het is niet uitgesloten dat er een enkel buitje valt in het binnenland. De temperatuur loopt iets verder op. Aan zee wordt het 16 of 17 graden, in het oosten wordt het mogelijk net 20 graden.



Op Eerste Pinksterdag maakt de temperatuur een sprong. De wind gaat uit het oosten waaien waardoor de aanvoer van frisse lucht vanaf zee stokt. Het belooft een prachtige dag te worden met veel zonneschijn en aangename temperaturen tussen de 21 en 24 graden.

Tweede Pinksterdag wordt het zelfs nog wat warmer en kan het lokaal 25 graden worden in het binnenland. Er zijn dan wel iets meer wolken. Mogelijk valt er aan het einde van de middag in het zuiden een enkele (onweers)bui.

Na Pinksteren blijft het vrij warm. De maxima liggen tussen 20 tot 25 graden en er kan soms een bui vallen met geregeld zonneschijn.