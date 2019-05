Het is hard werken, op vakantie met de zaak

De werkvakantie is al lang niet meer alleen voor zzp’ers. Hele bedrijven trekken eropuit om hard te werken én te ontspannen. Het is goede reclame, zowel intern als extern, maar fel zonlicht op een laptopscherm is niet de enige uitdaging.

Met een badlaken over haar schouder en een laptop onder haar arm stapt ­Annemarie van Basten (30) naar buiten. In bikini, want met 24 graden en een strakblauwe lucht is het goed toeven op Ibiza. Door haar zonnebril speurt de projectmanager het zonovergoten terras af van de villa die haar werkgever heeft gehuurd. Wat zou de fijnste werkplek zijn?

Naast een kronkelend tuinpaadje dat is omgeven door palmbomen, raapt een tuinman met een strohoed op bladeren uit het gras. ‘Hola!’, zegt Van Basten vrolijk terwijl ze de Spanjaard een knikje geeft. Ze stapt over een wirwar van internetkabels, opladers en verlengsnoeren die leiden naar de laptops van vier collega’s. In de schaduw van een terrasoverkapping overleggen ze rondom een grote tafel.

Het stenen pad loopt verder naar de achterkant van de tuin, waar een collega telefonerend rondjes om het zwembad loopt. In het water drijven luchtbedden in de vorm van een pizza, flamingo en donut. Een paar meter verderop verstuurt weer een andere collega een mailtje vanuit een strandstoel. Van Basten spreidt haar badlaken uit op een groot loungebed. Slippers uit, even insmeren met zonnebrandcrème en aan de slag.

Werken vanuit een zonnige bestemming is al tijden een geliefd fenomeen onder zzp’ers, die immers overal ter wereld hun laptop kunnen openklappen. Maar inmiddels kiezen ook steeds meer bedrijven ervoor om met het hele personeelsbestand de koffers te pakken. De achterliggende gedachten: teambuilding, gefocust werken in een inspirerende omgeving en het belonen van de werknemers.

Een werkvakantie is een goede manier om een bedrijf op de kaart te zetten, vindt Geert Rutten (38). Hij is directeur van Linku, een bureau dat websites en applicaties maakt. ‘Mijn populairste LinkedIn-bericht van vorig jaar ging over onze eerste werkvakantie naar het Spaanse Moraira. Naamsbekendheid is erg belangrijk in de IT-branche, want er is een groot tekort aan programmeurs en ontwikkelaars’, vertelt Rutten. ‘Bovendien trekken we met een blogpost over een werkweek in de Spaanse zon ook de aandacht van klanten.’

Dit jaar viel de keuze met Ibiza wederom op Spanje. Met hun twaalf vaste medewerkers verblijven Geert Rutten en zijn broer annex mededirecteur Thomas Rutten een week lang in de ruime villa, gelegen op vijf minuten rijden van Ibiza-stad. Via een app wordt het telefoonnummer van Linku doorgeschakeld naar een aantal mobiele telefoons. Routers zorgen voor een goede internetverbinding in en rondom het huis. 1.468 kilometer verwijderd van het kantoor in Nijmegen stromen de mailtjes en telefoontjes dus gewoon binnen.

Wat kost een week werken op Ibiza? Vliegtickets: €1.950,26

Transfers van/naar Schiphol: €143,-

Maaltijden en boodschappen: €845,60

Uit eten: €451,20

Groepsactiviteit (tour in Ibiza-stad en tapas): €325,-

Huur auto: €208,-

Huur villa: €3.934,61

Reisverzekering: €237,12

Brandstof ter plaatse: €10,-

Externe telefoondienst: €27,-

Taxi’s: €123,-

Onvoorzien (onder andere de WiFi-versterker): €107,64 Totaal voor 14 personen: €8.362,43

Per persoon: €597,32

Beeld Katja Poelwijk

Een urenlange siësta op een strandbedje in de zon zit er niet in, want de werknemers moeten van hun werkgever ‘gewoon acht uur kunnen schrijven’. Maar anders dan in Nederland gaat hier om 14.00 uur het eerste blikje San Miguel al open. Na de eerste ronde biertjes worden de MacBooks bediend met mojito’s in de hand. Hard werken en hard ontspannen. De groep uit Nijmegen kan er wel aan wennen.

Om 16.00 uur is het tijd voor een verkoelende duik. De ene na de andere werknemer springt het zwembad in. Even lijkt het erop dat de werkdag erop zit, maar na een half uurtje dobberen en overgooien met een bal zoekt het team het droge weer op. Met een strandlaken over de natte zwemkleding heen worden de laptops toch nog opengeklapt. ‘Tijdens een brainstormsessie bij het zwembad is het makkelijker om outside the box te denken dan op kantoor’, zegt projectmanager Van Basten. ‘Taken die in Nederland blijven liggen door overvolle agenda’s en de waan van de dag, worden hier wel opgepakt.’

Het grootste deel van de groep werkt in de schaduw, maar er zijn ook werknemers die kiezen voor strandbedjes in de zon. Een enkeling zit op de zwembadrand, met de laptop op schoot en de voeten in het water. De felle zon zorgt voor een moeilijk leesbaar scherm, met toegeknepen ogen en ogenschijnlijk verdwenen cursors als gevolg. Dat kan lastig zijn als je een website moet ontwikkelen. Daarom werkt webontwikkelaar Timo Bakx (36) vanaf de bank in de woonkamer. ‘Ik heb snel last van een zonnesteek en binnen kan ik me beter concentreren.’ Al verlangt hij na een paar dagen toch wel naar zijn ergonomisch ingerichte werkplek. ‘Ik mis het tweede computerscherm van kantoor.’

Mailtjes versturen vanuit de hangmat - het bestaan van de digitale nomade

Niet eindeloos in bedompte vergaderruimtes, maar Skypen in de jungle en deadlines halen met op de achtergrond een helderblauwe zee. Het leven van een digitale nomade lijkt een paradijs. De perfecte baan, of stiekem niet zo leuk als het klinkt?

Partners en kinderen

Een werkvakantie van een week is lang genoeg, luidt de gedeelde opvatting in de villa. Niet alleen vanwege het gebrek aan schermen en bureaus, maar ook omdat het lastig kan zijn om een buitenlandverblijf te combineren met partners en kinderen in Nederland. Mike Coumans, directeur van IT-bedrijf Sendsteps, besloot na vijf werkvakanties van een week daarom dit jaar een villa voor drie nachten te boeken in Rome. ‘Zes nachten bleek helaas te lang, want er zijn te veel collega’s met jonge kinderen.’

Daarbij komt dat niet iedereen erop zit te wachten om dag en nacht met collega’s door te brengen. Toen de groep uit Nijmegen vorig jaar voor het eerst op werkvakantie ging, wist teamleider Bart van Raaij (31) niet zo goed of hij dat wel zag zitten. ‘Eerlijk gezegd was ik behoorlijk zenuwachtig. Ik vind mijn collega’s allemaal leuk en lief, maar een week op elkaars lip zitten is lang’, vertelt hij. ‘Als ik ze al de hele werkdag op kantoor heb gezien, vind ik het lekker om thuis in alle rust op mijn eigen bank neer te ploffen of in mijn eentje gitaar te spelen. In een gedeelde villa is het wat langer zoeken naar een plekje voor jezelf.’

Beeld Katja Poelwijk

Rond 18.00 uur heeft iedereen het werk neergelegd. Volgens het zorgvuldig opgestelde corveerooster dat op de koelkast is geplakt, wordt er door een klein groepje gekookt. De rest van het team doet spelletjes. Maar niet voor lang, want klaverjassen kan immers ook in Nederland. Op party­eiland Ibiza moet het nachtleven worden verkend.

Vol goede moed wordt een wandeling van drie kwartier ingezet naar Playa d’en Bossa, waar naar verluidt flink gefeest kan worden. Maar waar in het hoogseizoen (juli en augustus) kan worden gedanst tot de zon opkomt in grote clubs als Pacha en ­Ushuaïa, blijkt er in mei weinig te beleven in het feestbolwerk van Ibiza. Dat de uitgekozen bar op een handjevol toeristen na uitgestorven is, mag de pret niet drukken: er zijn cocktails voor 5 euro. Een mooie deal, zeker wanneer teamleider Van Raaij het barpersoneel zover krijgt om bij ieder drankje een gratis shot te geven. Gezamenlijk tequila achteroverslaan doet wonderen voor het groepsgevoel.

Een weekje buitenland niet genoeg?

Lang en ver op reis, iedereen zou het een keer moeten doen. Maar ja, dat geld hè? En die carrière, dat huis. Hoe moet dat dan? Een paar praktische handreikingen hoe je dat aanpakt.

Productiviteit

Een werkvakantie is niet alleen goed voor de teambuilding en bruine benen, maar moet ook de productiviteit ten goede komen. Bij marketingbureau Brandfirm, waarvan het personeel ieder jaar maar liefst drie maanden vanuit een villa op Bali werkt, worden volgens het bedrijf qua omzet recordmaanden gedraaid tijdens de werkvakantie.

Ook bij het personeel van socialmediabureau Driivn ligt de productiviteit hoog tijdens een verblijf op hetzelfde Indonesische eiland. Het team van negentien werknemers is net terug na een werkvakantie van drie weken. Er wordt meer werk verzet, ook al worden er minder uren gemaakt dan in Nederland, vertelt directeur Sem Zijlstra. Vanwege het tijdsverschil (in Bali is het zes uur later) is er ’s ochtends alle tijd om naar het strand te gaan of te surfen voordat de werkdag rond 13.00 uur lokale tijd begint. ‘Ik hoef dan niemand aan te sporen om aan het werk te gaan. Iedereen neemt die verantwoordelijkheid zelf, want de drive om volgend jaar weer te kunnen gaan is hoog.’

Yousef El-Dardiry, oprichter van start-up Relive, heeft dezelfde ervaring na werkvakanties in Tenerife en Zuid-Afrika – al is er ook veel afleiding op zulke bestemmingen. ‘Als je op een mooie plek bent, wil je er natuurlijk op uit. De natuur ontdekken, leuke dingen doen, nieuwe mensen ontmoeten’, vertelt hij. Maar een lonkend strand kan ook positief uitpakken. ‘Ik ben gek op kitesurfen. Als ik weet dat vanaf 15.00 uur de wind gaat opsteken, dan schroef ik mijn werktempo op zodat ik op tijd klaar ben. Op die manier werk ik heel productief.’

Linku draait in Ibiza minder omzet dan in Nederland. ‘Maar wat we hier wel bereiken, is niet in cijfers uit te drukken’, meent directeur Rutten. ‘De vibe die tijdens een werkvakantie ontstaat, blijft nog maanden hangen op kantoor. Ik kan het ieder bedrijf aanraden.’