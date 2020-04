Gaan de kinderen weer naar opa en oma? En onder welke voorwaarden? Laat het ons weten

De Open Redactie is de plek bij de Volkskrant waar abonnees mee kunnen denken Beeld De Volkskrant

Het RIVM adviseert niet langs te gaan bij ouderen boven de 70 jaar. Deze richtlijnen werden ook door de wat jongere opa’s en oma’s vaak serieus genomen. Maar nu de scholen binnenkort weer opengaan en de ic’s langzaam leeglopen, zijn mensen op zoek naar iets meer ruimte. Al is het maar omdat het gemis van de kleinkinderen ondragelijk begint te worden. Of omdat ouders snakken naar de helpende hand van opa of oma.

Met creatieve oplossingen, die tegemoetkomen aan de RIVM-richtlijnen, blijkt er toch nog veel mogelijk te zijn. Bent u 60-plusser en ziet u de kleinkinderen weer? Of overweegt u dat? Hoe pakt u dit aan? Of heeft u de afgelopen tijd misschien uw kleinkinderen gewoon gezien? Mail het ons met ‘contact’ in het onderwerp naar openredactie@volkskrant.nl. U blijft anoniem tenzij u anders aangeeft. Vermeld het ook als we contact met u mogen opnemen.