Friesland derde in top 10 beste Europese bestemmingen van reisgids Lonely Planet

Friesland staat op nummer drie in de lijst van Lonely Planet met Europese reisbestemmingen die ten onrechte over het hoofd worden gezien. Niet eerder eindigde een Nederlandse bestemming zo hoog op de jaarlijkse lijst van de wereldberoemde reisgids.

Friesland staat in de top 10 Best in Europe, dat vooral bedoeld is voor reizigers die het massatoerisme willen mijden, boven bestemmingen als de Provence (5) in Frankrijk, de Kleine Cycladen (7) in Griekenland of de Vipava-vallei (9) in Slovenië. Alleen de Italiaanse regio Emilia-Romagna (bekend om culinaire schatten als parmaham, balsamicoazijn en Parmezaanse kaas) en de ruige natuur van de Noord-Spaanse provincie Cantabrië staan boven Friesland op de lijst.

De winkelstraat in de hoofdstad van de provincie Friesland. Leeuwarden is de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Foto ANP

Friesland wordt vaak over het hoofd gezien door internationale reizigers, maar Lonely Planet noemt de provincie een 'echte verborgen parel'. Wat meespeelde bij de top 3-notering was het feit dat Leeuwarden dit jaar Europese Culturele Hoofdstad is. Daarnaast prijst de invloedrijke reisgids ook het gezellige en compacte Leeuwarden, het uitgestrekte landschap en de Friese Waddeneilanden.

Sara van Geloven, hoofdredacteur van Lonely Planet magazine in Nederland, is 'ontzettend trots' op plaats drie van Friesland. 'Het is een verdiende plek. Niet alleen wordt er dit jaar uitgepakt met het evenement Culturele Hoofdstad maar de provincie barst ook nog eens van natuur waar je je even helemaal terug kunt trekken’, zegt Van Geloven.

Met Friesland mag Nederland zich wederom verheugen met een uitverkiezing door Lonely Planet. In Rotterdam steeg het aantal toeristen flink, nadat de stad in 2015 op nummer vijf in de top-10 van beste steden van de gids was verschenen. Ook Texel kreeg te maken met meer toeristen, toen het Waddeneiland in 2016 op nummer negen van Lonely Planet’s Best in Europe belandde.