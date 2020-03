De waarschuwing dat ibuprofen het coronavirus versterkt is veel te voorbarig

De waarschuwing van minister Véran wordt door artsen en virologen niet onderschreven. Beeld EPA

De Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran liet zaterdag via Twitter weten dat coronapatiënten geen ontstekingsremmende medicijnen, zoals ibuprofen, moeten gebruiken, omdat ze daarmee hun klachten verergeren. Bij koorts: neem paracetamol, schreef Véran, zelf arts.

⚠️ #COVIDー19 | La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) 14 maart 2020

Zijn waarschuwing is gebaseerd op een artikel in vakblad The Lancet Respiratory Medicine over coronapatiënten met hoge bloeddruk en diabetes. Zij slikken regelmatig medicijnen die ervoor zorgen dat er op de buitenkant van hun cellen veel vaker een bepaald eiwit (ACE2) komt te zitten. En laat het coronavirus nu precies dat eiwit nodig hebben om zich aan de cellen te hechten en er binnen te dringen.

Conclusie: meer ACE2 betekent meer geïnfecteerde cellen dus ernstiger ziek. Ook ibuprofen verhoogt de hoeveelheid ACE2 in het lichaam. Daaruit volgt: geen ibuprofen meer slikken.

Voorbarig

Die gedachtesprong is toch echt te voorbarig, schrijven internationale artsen en virologen. In het bewuste artikel wordt slechts gesproken van een hypothese die nader moet worden onderzocht. Er is geen enkel bewijs dat patiënten die zo’n medicijn slikken zieker worden door dat medicijn.

Om zich te kunnen verspreiden, heeft het coronavirus veel meer hulptroepen nodig dan alleen dat ene eiwit dat het poortje in de cel op een kier zet, schrijft bijvoorbeeld de Amerikaanse viroloog Angela Rasmussen op Twitter. De Europese vereniging van cardiologen zette onmiddellijk een verklaring op de site waarin wordt gesproken over speculaties ‘zonder enige wetenschappelijke basis’.

Toch is het beter om bij koorts paracetamol te nemen. Niet omdat ibuprofen een corona-infectie verergert, maar simpelweg omdat paracetamol beter werkt tegen koorts. Waar al die collega’s van Véran zich vooral druk om maken, is zijn manier van communiceren: Twitter vinden zij niet de plek voor een minister van Volksgezondheid om officiële aanbevelingen te delen.