De duurzame Bosatlas is bijna té verhelderend

De Bosatlas is niet de eerste de beste.

Klopt: wie is er niet groot mee geworden? Bosatlas staat voor degelijkheid en betrouwbaarheid, dus ga je ervan uit dat ook de informatie in deze atlas zal kloppen.

Wat staat er allemaal in?

Vooral heel veel prachtig uitgevoerde en inzicht gevende grafieken, infographics, foto’s, kaarten en overzichten, verduidelijkt met tekst. De atlas behandelt 10 onderwerpen: klimaat, energie, grondstoffen, natuur, water, industrie, voedsel, vervoer, gebouwen en steden. In de inleiding wordt gekeken naar ‘hoeveel kan de aarde aan?’, klimaatverandering, duurzame ontwikkelingsdoelen en mogelijke maatregelen.

Dat klinkt goed.

Positief is dat in de hele atlas is geprobeerd om zoveel mogelijke praktische handvatten te geven voor het oplossen van de milieu- en klimaatproblemen, van meer fietsen en een duurzamere levensstijl met ‘consuminderen’, tot toepassing van technische ontwikkelingen en mogelijke duurzaamheidsmaatregelen van de overheid. De stikstofcrisis is nog niet meegenomen, maar in het hoofdstuk over voeding wordt wel inzichtelijk gemaakt hoe ammoniak en stikstofverbindingen het milieu en de volksgezondheid kunnen aantasten.

Heel verhelderend.

Bijna te verhelderend. Juist doordat de grootste problemen zo praktisch en nuchter worden afgebeeld en uitgelegd, is de Bosatlas van de duurzaamheid bepaald geen opwekkend boek. Al bladerend en lezend wordt steeds duidelijker hoe beroerd het eigenlijk met onze aarde is gesteld. Wat dat betreft ook een ideaal boek voor klimaatsceptici: aan zoveel onbevooroordeelde, heldere informatie is niet te ontsnappen.

Staat er niks in dat niet klopt?

Soms krijg je het idee dat er is geprobeerd om teveel informatie in één boek te stouwen, waardoor er toch onduidelijkheden in zijn geslopen. Zo zou geopende ­yoghurt in de koelkast maar vier dagen houdbaar zijn; dat is in de praktijk zeker het dubbele. En als je eet volgens de schijf van vijf zou je een grotere voedselafdruk hebben dan wanneer je eet volgens het gemiddelde huidige voedingspatroon. Daar heeft het Voedingscentrum wel een uitleg bij, maar die staat niet in de atlas. Voor de lezer lijkt het nu alsof je milieu en klimaat een plezier doet door ongezond te eten, terwijl het tegenovergestelde waar is.

Toch kopen, die atlas?

Absoluut. Heel informatief, ook voor kinderen, en alle leuke weetjes tussendoor helpen je ook om stil te staan bij je gedrag. Zo is een komkommer met een plasticje meestal beter dan een blote komkommer en kun je je oude mobieltje gemakkelijk verduurzamen: een stuk beter én goedkoper dan een nieuwe kopen. Ook leuk: het effect van per jaar één kledingstuk minder kopen. Maar besef wel dat de ontwikkelingen, positief en negatief, zo snel gaan dat er over twee jaar waarschijnlijk een geheel herziene nieuwe druk nodig is.