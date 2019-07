Bij de nieuwe bloemkoolbodempizza dringt het woord oudbakken zich op

En ineens denk je k*t!, we hebben nog een stinkpuber in huis wonen die we al tien dagen niet hebben gezien. Blijkt hij al die tijd zonder te douchen met de gordijnen dicht te hebben zitten gamen in zijn benauwde kamertje. Je doet de deur van zijn kamer open, en de overrijpe walm die je dan tegemoet slaat, dát is de mate van frisse originaliteit die je op de neus stompt als je dat ‘veelbesproken’ campagnefilmpje van New York Pizza opent waarmee ze hun nieuwe bloemkoolbodem aan de man brengen. ‘Heb je ook zo'n zin in hete bloemkolen?’, kreunt een vrouw, terwijl in beeld een naakte dame twee bloemkolen bepotelt die ze voor haar borsten houdt - jazeker, dit is inzending nummer 1.234.567 in de knalhilarische categorie ‘sekslijnadvertentieparodieën’, waarvan we dachten dat de inzendtermijn allang verstreken was. Misschien dat er ergens in Nederland nog een kansloos dispuut is vanwaaruit een lauw applausje en een eenzame yell opstijgt. Zelfs de twitterophef waar reclamebureau Natwerk vanuit hun kek verbouwde binnenstadgarage zo ostentatief op mikte hing er nogal slap en verregend bij de afgelopen week.

'Hete bloemkolen’ blijkt, eenmaal besteld, ook nog eens consumentenbedrog, want de bloemkoolbodempizza arriveert op, nu ja, lichaamstemperatuur van een niet erg hitsig lichaam. En NYP strooit van die zetmeelzandkorrels op de rand, die de voedingsindustrie bedacht heeft om krokant te doen lijken wat niet van zichzelf krokant is. Het woord oudbakken dringt zich op.

Cijfer: 4