2019 duur? Met deze tips gaat u jubelend het nieuwe jaar in

BTW-verhoging, een fors duurdere energierekening en hogere zorgpremies: 2019 belooft niet goedkoop te worden. De economieverslaggevers van de Volkskrant delen alvast hun tips hoe u het jaar toch nog in financiële juichstemming kunt afsluiten.

1. Profiteer van de huizengekte

Woningen zijn dit jaar gemiddeld 9 procent meer waard geworden. Dat voelt fijn voor u, maar ook voor de bank. Een huis met een flinke overwaarde betekent immers een lager risico voor de hypotheekverstrekker. Zodra de hoogte van de hypotheek minder dan, bijvoorbeeld, 60 of 80 procent van de waarde van het huis is, kunt u daarom rentekorting krijgen. Die bedraagt zomaar 0,4 procent. Op een lening van twee ton scheelt dat bijna 67 euro bruto per maand.

Het mooie: doordat veel huizen de afgelopen jaren flink in waarde zijn gestegen, is extra aflossen niet eens altijd noodzakelijk om van de rentekorting te profiteren. Een taxatie hoeft ook niet altijd. Sommige financiële instellingen accepteren de brief of het rapport over de WOZ-waarde die de gemeente jaarlijks opstelt. Wel zelf aankaarten bij uw bank.

2. Stap in een groenfonds

Een mooie kerstgedachte: groen beleggen. Geweldig voor het milieu en fiscaal voordelig. Dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Per persoon geldt dit jaar een vrijstelling van 57.845 euro per persoon en 115.690 euro voor een stel. Het voordeel bedraagt 1,31 procent, want u bespaart op de vermogensrendementsheffing en de heffingskorting.

Maar die kerstgedachte komt wel wat laat op: de groenfondsen zitten stampvol. ‘Bijna alle door de fiscus erkende groene beleggingsfondsen zijn in deze tijd van het jaar gesloten’, zegt fondsmanager Johan Swager van Meewind. Want fondsen worden alleen erkend als fiscaal groen als ze minimaal 70 procent van hun vermogen belegd hebben in nauw omschreven activiteiten, zoals zonne- en windenergie. Als er in december een golf euro’s het fonds instroomt, wordt die 70 procent niet meer gehaald. Een van de weinige die nog open zijn is ING Groendeposito. Alternatieve kerstgedachte: betaal gewoon wat belasting.

3. Agressieve belastingplanning

Wat de snelle jongens op de Zuidas zich permitteren, kunt u ook: agressieve belastingplanning. Nou ja, een heel klein beetje dan. Veel meer werknemers dan gedacht, ruim 850.000, blijken via hun werkgever namelijk geen pensioen op te bouwen. Hetzelfde geldt voor een omvangrijke groep zzp’ers. Iedereen die niet maximaal pensioen opbouwt, kan hiervoor alsnog zelf fiscaal voordelig een bedrag opzij zetten, bijvoorbeeld via banksparen.

Hoeveel precies? Op de site van de Belastingdienst kunt u uw zogenoemde ‘jaarruimte’ over dit jaar én voorgaande jaren berekenen. Door dat tijdig te doen, roomt u uw inkomen en eventueel ook vermogen af. Dat scheelt belasting. Mogelijk hoeft u zelfs minder studieschuld af te lossen of ontvangt u extra zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag.

4. Verdien aan vertragingen

‘Beste reizigers’, klinkt het door de trein (want ‘dames en heren’ mag niet meer), ‘zoals u merkt staan we stil.’ Een waarheid als dezelfde koe in het weiland waar de trein in staat. ‘De machinist gaat de boel resetten’, houdt de conducteur de moed erin, ‘en dan rijden we fijn verder.’ Maar de NS-app meldt ‘defecte trein’, de treinenloop raakt ontregeld en het gemopper van de verderop wachtende reizigers begint. In één woord: vertraging.

Vervelend, maar u kunt uzelf troosten door die vertraging te gelde te maken. Is die meer dan 30 minuten, dan krijgt u – eenmalig NS-reiziger of NS-abonnementhouder – omgerekend ongeveer de helft van een enkeltje terug via ns.nl. En 100 procent als de vertraging voorbij het uur gaat. Lager ligt de drempel voor reizigers met de Intercity Direct tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda. Die krijgen via deze link het halve of hele enkeltje terug bij vertragingen van respectievelijk meer dan 15 en meer dan 30 minuten. Plus een eventueel betaalde toeslag.

5. Hulp voor de krappe beurs

Niet alleen de allerlaagste inkomens, ook wie daar (net) boven zit kan in aanmerking komen voor uiteenlopende bijdragen van de overheid. De huurtoeslag geldt tot een inkomen van 22 duizend euro per jaar, de zorgtoeslag zelfs tot bijna 30 duizend euro. U moet deze toeslagen wel zelf aanvragen via de website van de Belastingdienst.

Ook gemeenten hebben allerlei regelingen voor mensen met een laag inkomen, (tot circa 15 duizend euro per jaar voor een alleenstaande). Dit kan bijvoorbeeld een goedkope zorgverzekering zijn, korting op tal van activiteiten en een individuele aanvulling op uw inkomen of tegemoetkoming aan studie. Voor gezinnen met kinderen zijn er bijdragen aan schoolkosten, sportclub en muzieklessen. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting. Google op ‘minimaregelingen’ en uw gemeente voor de mogelijkheden en voorwaarden in uw woonplaats.

6. Wissel van bank

Het zou in theorie natuurlijk kunnen dat er in 2019 geen enkel schandaal is bij een bank. Mocht u daar niet op willen vertrouwen: blijf niet plakken, maar wissel nú van bank. De vrees voor heel veel gedoe is onterecht. U krijgt een nieuw rekeningnummer dat u moet doorgeven aan onder meer de Belastingdienst en uw werkgever. Voor de rest regelen de oude en de nieuwe bank veel zaken met de handige overstapservice. Die duurt dertien maanden, zodat alle bij- en afschrijvingen minimaal een keer zijn langs gekomen.

Dat kan nog voordelig uitpakken ook. Het is geen advies – we zouden niet durven – maar SNS en ASN zijn de enige die rente geven op het lopende saldo. Vergelijk vooral ook de kosten van de betaalpakketten op deze pagina van de Consumentenbond.

7. De baas betaalt

Het ligt voor de hand, maar wordt desondanks vaak vergeten: lever die bonnetjes in. Volgens een iets oudere enquête zouden Nederlanders gemiddeld 172 euro per jaar aan zakelijke onkosten laten liggen. Declareer voordat het jaar erop zit dus snel nog even alles wat los en vast zit. Behalve de gebruikelijke reis-, parkeer- of verblijfkosten vergoedt de baas in veel gevallen ook andere uitgaven. In totaal mogen werkgevers 1,2 procent van het loon besteden aan belastingvrije extraatjes. Soms kan hierdoor de nieuwe fiets fiscaal gunstig verrekend worden met het brutosalaris. Vaak wordt ook het abonnement voor fitness, yoga, of sportclub betaald.

Alle bonnetjes verzameld? Kijk ook nog even naar de vrije uren. Wettelijke vakantiedagen moeten uiterlijk voor 1 juli 2019 zijn opgenomen. In overleg met de werkgever kunnen ze soms ook worden uitbetaald. Ten slotte is er nog het lidmaatschap van de vakbond. In veel sectoren is afgesproken dat leden een deel van hun contributie via de werkgever terug kunnen krijgen. Kijk hier of dit ook voor u geldt.

8. Op koopjesjacht met de app

Er is altijd wel een supermarkt/benzinepomp/caravandealer waar hetzelfde product net wat goedkoper is dan elders. Maar waar? Gelukkig biedt internet uitkomst. Neem de brandstofprijzen-app van leasebedrijf Athlon. Die kent de goedkoopste pomp in de buurt. De prijzen die deze app meldt zijn accuraat (geen vanzelfsprekendheid) en verschillen kunnen oplopen tot 16 cent per liter. Scheelt zomaar acht euro op een volle tank.

Consumenten die geen zin hebben alle folders van de buurtsupers door te spitten, maar wel graag het goedkoopste kratje bier willen, doen hun voordeel met Voordeelmuis.nl. Wel even filteren op plaats en type bier, anders moet u alsnog 154 ‘actuele folderaanbiedingen’ doorploegen. En als u dan toch van plan bent een nieuwe wasdroger/muziekstreamer/fotoalbum aan te schaffen, bezoek dan een van de vele sites met kortingscodes. Die houden bij welke code u moet invoeren om een financieel douceurtje in de wacht te slepen.

9. Laat uw innerlijke kapitalist vrij

‘Hoe u harde munt kunt slaan uit uw kledingkast’, zo vatte The New York Times-columnist en beroepsgoeroe Thomas Friedman het Marktplaats- of Tradesy-evangelie ooit samen. Die zelden gedragen broek of blouse kan op de digitale markt nog heel wat opbrengen. Maar Friedmans truc werkt inmiddels ook op vrijwel alle andere onderdelen van ons dagelijks leven. Wie de Dagobert Duck in zichzelf de vrije hand geeft, kan met behulp van de deeleconomie overal een slaatje uit slaan.

U kunt (een deel van) uw woning verhuren via Airbnb – of via een van de kleinere, maar minder omstreden alternatieven. Een auto (of fiets, of boot) voor de deur die grote delen van de week niets staat te doen? Leen hem uit met behulp van Snappcar. Op die manier blijft er meteen een lege parkeerplaats achter. Ook die kan geld opleveren in de deeleconomie, bijvoorbeeld via Mobypark. Bang dat er iets kapotgaat, hoeft u niet te zijn. Doorgaans zorgt het deelplatform dat een verzekering is inbegrepen bij de verhuur. En anders biedt u gewoon uw eigen gereedschap aan. Uiteraard tegen een bescheiden vergoeding, via Peerby.

10. Hamsteren!

Met de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent worden niet alleen de fietsenmaker en de kapper vanaf 1 januari duurder – nog snel even gaan dit jaar! – maar ook boodschappen. Hamsteren dus, die pakken rijst, pasta, gedroogde peulvruchten en koffie. Producten die zo lang goed blijven dat ze volgens deskundigen helemaal geen tenminste-houdbaar-tot-datum verdienen. Groente uit pot en blik gaan ook lang mee en bevatten volgens het Voedingscentrum bovendien net zo veel voedingsstoffen als verse. Nog een ouderwets voordeel: een goed gevulde voorraadkast helpt ook voor het geval de Russen in 2019 komen. Sla meteen extra postzegels in. Die worden volgend jaar namelijk opnieuw 4 cent duurder, maar de goedkopere zegels van dit jaar kunnen gewoon nog gebruikt worden.

