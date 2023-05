Zweden op jacht naar recordzege in finale Songfestival

Loreen uit Zweden tijdens de dress rehearsal voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Beeld ANP

De Zweedse zangeres Loreen, al winnares in 2012 met het iconische nummer Euphoria, is al wekenlang favoriet bij de bookmakers met het lied Tattoo. Als ze wint, zorgt ze voor de zevende Zweedse overwinning in de historie van het songfestival. Daarmee komt het land op gelijke hoogte met recordhouder Ierland.

Finland is volgens de wedkantoren de belangrijkste uitdager. Käärijä doet mee met het opzwepende Cha Cha Cha en kan Finlands tweede winnaar ooit worden na Lordi in 2016. Van zijn vier dansers komt er één uit Nederland: de 32-jarige Jesse Wijnans.

Uitslag al deels bepaald

In de twee halve finales vielen afgelopen week al elf acts af, onder wie Mia Nicolai en Dion Cooper namens Nederland. De uitslag van zaterdag staat al voor de helft vast. De vakjury’s van de deelnemende landen bepaalden hun puntenverdeling vrijdagavond al op basis van de zogeheten tweede dress rehearsal, de generale repetitie. Die stemmen tellen voor 50 procent mee. De miljoenen tv-kijkers bepalen tijdens de live-uitzending de andere helft van de uitslag. Voor het eerst kan de hele wereld meestemmen.

Tijdens de show zijn er gastoptredens van Kalush Orchestra, de Oekraïense winnaar van vorig jaar, en de Brit Sam Ryder. Hij werd in 2022 tweede en treedt in Liverpool op met Queen-drummer Roger Taylor. Onder de naam The Liverpool Songbook zingen Duncan Laurence, Mahmood, Netta, Daði Freyr, Cornelia Jakobs en Sonia een medley van liedjes die veel voor de stad betekenen.