Zwarte rijst is in Suriname een tastbaar bewijs van verzet tegen de koloniale overheersing

Matu alisi, zwarte rijst. Beeld Rosemary Glos

Wie vandaag de dag over de Boven-Surinamerivier vaart, ziet marronvrouwen, gekleed in fleurige omslagdoeken, hun potten en pannen blinkend schoonwassen. Kinderen springen van rotspartijen in het groenbruine rivierwater. Met de schone vaat in een bekken op hun hoofd beklimmen de vrouwen de trappen naar hun hoger gelegen dorp: een verzameling eenvoudige huizen, gemaakt uit planken, het dak van gevlochten palmbladeren of zink. De dorpen zijn omringd door het overweldigende groen en alleen te betreden via een toegangspoort, de azan pau. Dat is een lage horizontale stok waaraan franjes van palmbladeren hangen, bedoeld om kwade invloeden buiten te houden.

Ook het verbouwen van gewassen is een vrouwenzaak. Zij bewerken hun kostgronden, akkers die op loop- of vaarafstand van de dorpen liggen. Tussen omgezaagde en zwartverbrande boomstammen steken okers, cassave en rijst uit de grond. Voor de dagelijkse consumptie telen de vrouwen Aziatische witte rijst, maar op vrijwel elk kostgrondje ruimen ze ook een paar vierkante meter in voor matu alisi, bosrijst; in het Sranantongo bekend als blaka aleisi: zwarte rijst, met als wetenschappelijke naam Oryza glaberrima.

Tijdens oogsttijd heeft deze rijstsoort een donkerbruine tot zwarte schil om de korrel, compleet anders dan de goudgele halmen van de consumptierijst, Oryza sativa. Hoewel matu alisi op beperkte schaal wordt verbouwd, heeft de rijstvariëteit in de marroncultuur juist een belangrijke emotionele en spirituele betekenis. Daarnaast is zij vanwege de donkere schil een duidelijk herkenbaar fysiek overblijfsel van het land van de voorouders in Afrika, dat de Marrons ruim driehonderd jaar geleden gedwongen moesten verlaten.

Ongepelde zaadjes

Nederlandse slavenschepen in de 17de en 18de eeuw kochten rijst op aan de Afrikaanse westkust als bulkvoedsel voor de slaafgemaakten, die opeengepakt in het ruim zaten. Slaafgemaakte vrouwen moesten aan boord de rijst pellen en koken en waren zo in staat om ongepelde zaadjes te verzamelen, die in hun haar te vlechten en bij aankomst in Suriname rond de slavenhutten te planten. Op hun vlucht van de Surinaamse plantages namen de vrouwen zoveel mogelijk rijstzaden mee.

Terugkeren naar Afrika was onmogelijk. Door zich in het diepe regenwoud voor Hollandse slavenhalers schuil te houden, probeerden de Marrons zoveel mogelijk het leven te herstellen dat zij of hun voorouders in Afrika hadden geleid. De gevluchte slaafgemaakten waren afkomstig uit verschillende delen van het Afrikaanse continent, met eigen specifieke cultuuruitingen. In hun nieuwe, haastig opgetrokken nederzettingen waren ze gedwongen om samenlevingen te vormen. Dit leidde tot het ontstaan van zes verschillende marrongemeenschappen, waarvan de Saamaka en Okanisi de grootste groepen zijn, met elk een eigen taal.

Een Granman met andere Marrons op het Gouvernementsplein in Paramaribo, tijdens de onthulling van een standbeeld van Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar 25-jarig regeringsjubileum. Beeld Collectie Nationaal Museum Van Wereldculturen

Binnen de marroncultuur ontbreken geschreven bronnen; geschiedschrijving is gebaseerd op orale traditie en overgeleverde rituelen. Omdat er verschillende marronstammen bestaan, zijn er ook verschillende overleveringsverhalen over hoe rijst uit Afrika in Suriname is beland. Onder de Okanisi wordt verteld dat Sapali, een slaafgemaakte voormoeder, rijstkorrels in haar haar vlocht. Onder de Saamaka wordt Ma Paanza, als hoeder van de rijst geëerd met om de paar jaar een speciale bijeenkomst. Vrijwel zeker is dat Sapali en Ma Paanza twee verschillende variëteiten van Aziatische rijst meenamen en dat deze soorten al sinds 1450 in West-Afrika werden verbouwd, uit Azië meegenomen door de Portugezen. Verder blijkt uit dna-onderzoek dat de zwarte rijst nog precies dezelfde is als één variëteit die in het westen van Ivoorkust nog altijd wordt gekweekt.

In deze link naar de website van het Rijksmuseum vertellen Okanisi vrouwen over de belangrijke rol die hun voormoeder Sapali binnen hun cultuur vervult: https://www.rijksmuseum.nl/nl/stories/tentoonstellingen/slavernij/story/sapali

In tegenstelling tot de overleveringen van de Marrons zelf, werden de strafexpedities die het koloniale gezag tegen hen ondernam wel nauwkeurig vastgelegd. Zoals in koloniale verslagen en op een kaart uit 1737, getekend door de uit Pruisen afkomstige militair en cartograaf Alexander de Lavaux, die aan twee van dergelijke expedities deelnam. Lavaux tekende behalve de exacte ligging van plantages ook soldaten met vuurwapens, honden, brandende hutten en in paniek wegrennende marrons. De Afrikanen trokken tot achter de voor Hollanders moeilijk beneembare stroomversnellingen en stichtten in het oerwoud nederzettingen waar zelfs nu nog honden niet bepaald geliefd zijn; je ziet ze nergens.

Tegenwoordig wordt zwarte rijst nauwelijks nog gegeten, maar in het binnenland vooral gebruikt voor kruidenbaden om de geest te reinigen, en om te offeren aan de voorouders. Tijdens begrafenissen is voor zwarte rijst nog een belangrijke rol weggelegd. Rouwactiviteiten voor de doden kunnen, afhankelijk van de status van de overledene, weken duren. In het geval van de granman, ook wel gaaman of gaama, het hoofd van de gemeenschap en geestelijk leider, wel maanden. Het gebalsemde lichaam wordt op een speciale plek in het dorp opgesteld, met rond de kist geschenken zoals drank en spijsolie, en mensen die er waken. Vrouwen mogen niet mee naar de begraafplaats, maar stampen voorafgaand aan de begrafenis zwarte rijst heel fijn en geven het rijstmeel mee aan de mannen. Bij het graf vermengen die het met water en sprenkelen het mengsel uit. Ook Aziatische rijst wordt tijdens begrafenissen aan de voorouders geofferd.

Matu alisi, zwarte rijst, en andere rijstsoorten oorspronkelijk afkomstig uit Afrika zijn een tastbaar bewijs van het verzet tegen de koloniale overheersing, ondanks verwoede pogingen door de Nederlanders om al het Afrikaans eigene uit te wissen.

Tessa Leuwsha Beeld Ines Vansteenkiste-Muylle